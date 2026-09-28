Triển lãm nhiếp ảnh "Quảng Ninh trong trái tim tôi”

Ngày 28/9, tại Không gian Văn học nghệ thuật (số 90 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai), Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Quảng Ninh tổ chức Chương trình công bố tác phẩm tháng 9/2026, loại hình Nhiếp ảnh, với triển lãm chủ đề “Quảng Ninh trong trái tim tôi”.

Ban tổ chức và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các tác giả tại triển lãm.

Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ kế hoạch công bố, giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật năm 2026, thiết thực chào mừng sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh.

Không gian triển lãm giới thiệu 60 tác phẩm nhiếp ảnh của các nghệ sĩ Vũ Tiến Dũng, Dương Văn Toàn và Vũ Văn Thành. Các tác phẩm tập trung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, những giá trị lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh; đồng thời ghi lại những thành tựu, diện mạo và nhịp sống mới của thành phố trong hành trình đổi mới, phát triển và hội nhập.

Triển lãm giới thiệu 60 tác phẩm nhiếp ảnh của 3 tác giả Vũ Tiến Dũng, Dương Văn Toàn và Vũ Văn Thành.

Để có được những tác phẩm trưng bày tại triển lãm, các nghệ sĩ đã dành nhiều thời gian, công sức, rong ruổi trên khắp mọi miền quê hương. Có những khoảnh khắc được ghi lại trong ánh bình minh trên biển đảo, có những khuôn hình được thực hiện giữa nhịp sống lao động hối hả, cũng có những bức ảnh ghi dấu những nét văn hóa truyền thống, những nghĩa cử cao đẹp và tình người ấm áp.

Tác phẩm "Múa sạp" của tác giả Vũ Tiến Dũng

Tác phẩm "Hoàng hôn phố biển" của tác giả Dương Văn Toàn.

Tác phẩm "Bóng đá nữ" của tác giả Vũ Văn Thành.

Triển lãm “Quảng Ninh trong trái tim tôi” không chỉ là dịp để các nghệ sĩ giới thiệu những tác phẩm tâm huyết của mình, mà còn là cơ hội để giao lưu, học hỏi, chia sẻ niềm đam mê sáng tạo và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đối với mảnh đất quê hương. Đây cũng là lời tri ân của những người cầm máy đối với vùng đất và con người Quảng Ninh – nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn, khơi nguồn cảm hứng và chắp cánh cho những sáng tạo nghệ thuật.