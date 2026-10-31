Trao giải và triển lãm Cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ 3

Sáng 31/10, tại chùa Quán Sứ (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân - Yên Tử đã công bố, trao giải và triển lãm Cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ III.

Tác phẩm “Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương” của tác giả Bùi Văn Hải (TP Hồ Chí Minh) được trao giải nhất.

Cuộc thi ảnh “Phật giáo trong đời sống” lần thứ III là hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm ghi lại những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về Phật giáo trong đời sống hiện tại. Qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần từ bi, trí tuệ và những đóng góp tích cực của Phật giáo đối với cộng đồng.

Nhiều tác phẩm góp phần lan tỏa giá trị văn hóa vùng đất gắn với hành trình tu hành, hóa Phật của Đức vua Trần Nhân Tông, làm nổi bật tinh thần nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm. Trong ảnh: Tác phẩm "Vạn tâm hướng Phật" của tác giả Diêm Công Hải (Bắc Ninh) được trao giải ba.

Cuộc thi năm nay đã nhận được 2.288 tác phẩm của 344 tác giả đến từ 31 tỉnh, thành phố, tập trung vào hai đề tài: “Phật giáo trong đời sống” và “Ngọa Vân”. Qua các vòng chấm chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn 107 tác phẩm để trưng bày triển lãm và 15 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Theo đó, giải nhất thuộc về tác giả Bùi Văn Hải với tác phẩm “Phật ngự giữa mây ngàn trên nóc Đông Dương”.

107 tác phẩm đẹp nhất được triển lãm tại chùa Quán Sứ từ ngày 31/10 đến 7/11 và tại chùa Ngọa Vân (TP Quảng Ninh) từ ngày 8/12 đến 19/12. Triển lãm giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan, kiến trúc, đời sống tu tập và những giá trị nhân văn của Phật giáo. Nhiều tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp di tích trong quần thể di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Đặc biệt, các tác phẩm về Ngọa Vân đã góp phần lan tỏa giá trị văn hóa vùng đất gắn với hành trình tu hành, hóa Phật của Đức vua Trần Nhân Tông, làm nổi bật tinh thần nhập thế của Thiền phái Trúc Lâm.

107 tác phẩm đẹp nhất được triển lãm tại chùa Quán Sứ (Hà Nội).

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã chính thức ra mắt cuốn sách ảnh nghệ thuật "Di sản - Phật giáo - Đời sống: Hòa quang đồng trần”. Cuốn sách sẽ được phát hành trong Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 19/12 tại Ngọa Vân, hướng đến Đại lễ tưởng niệm 718 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

Lễ trao giải và triển lãm không chỉ tôn vinh các tác giả tiêu biểu mà còn là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân năm 2026.