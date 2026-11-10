Khai mạc Hội chợ OCOP và Triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), tối 10/11, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm TP Quảng Ninh diễn ra lễ Khai mạc Hội chợ OCOP và Triển lãm Đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026”. Tham dự có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ OCOP và Triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026”.

Hội chợ có quy mô 200 gian hàng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trong và ngoài thành phố. Trong đó, có 119 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Quảng Ninh; 50 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước; 5 gian hàng của doanh nghiệp đến từ 3 tỉnh Bắc Lào; 16 gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc sắc và 10 gian hàng ẩm thực, đặc sản vùng miền.

Điểm nhấn của “Sắc thu Quảng Ninh 2026” là tăng cường kết nối hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá, phát triển du lịch. Theo đó, công tác truyền thông về hội chợ sẽ được đẩy mạnh tới các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng và du khách trong, ngoài nước. Các ấn phẩm xúc tiến thương mại giới thiệu hội chợ, hình ảnh, chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và thông tin đơn vị cung ứng được xây dựng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phục vụ hoạt động quảng bá tại các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội chợ.

Các đại biểu tham quan gian hàng chuyển đổi số livestream giới thiệu sản phẩm.

Cùng với đó, Ban Tổ chức phối hợp với các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch xây dựng, kết nối các tour tham quan, trải nghiệm và mua sắm tại hội chợ; khuyến khích đưa điểm du lịch tại tầng 1 Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh vào các chương trình tham quan thành phố.

Hội chợ có sự tham gia của các KOC tổ chức livestream sản phẩm trên nền tảng số như: TikTok, Facebook, giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tại các gian hàng. Qua đó, góp phần đưa hình ảnh hội chợ, sản phẩm OCOP và các dịch vụ du lịch Quảng Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng, du khách trong nước và quốc tế.

Đông đảo người dân, du khách đã tới tham quan, mua sắm tại Hội chợ OCOP "Sắc thu Quảng Ninh 2026".

Hội chợ OCOP và Triển lãm đặc sản vùng miền “Sắc thu Quảng Ninh 2026” sẽ diễn ra từ ngày 10- 15/11/2026, nhằm cụ thể hóa chủ trương kích cầu tiêu dùng gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP Quảng Ninh”; đồng thời, tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và xây dựng tuyến kết nối giữa sản phẩm địa phương, dịch vụ và điểm đến.