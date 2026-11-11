Các nhà lãnh đạo thế giới thảo luận tại Hội nghị COP31 trong bối cảnh lo ngại hành động ứng phó biến đổi khí hậu còn chậm

Ngày 11/11, các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu các cuộc thảo luận chính thức tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 31 (COP31) ở Thổ Nhĩ Kỳ, với kỳ vọng đạt được thống nhất về các hành động cụ thể nhằm kiềm chế tình trạng nóng lên toàn cầu, sau một năm xảy ra nhiều thảm họa liên quan đến khí hậu như các đợt nắng nóng, lũ lụt gây chết người và các thiên tai khác.

Các tuabin gió tại Balabanli, gần thành phố Tekirdag, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Phát triển năng lượng gió là một trong những giải pháp thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ảnh tư liệu: AP.

Tuy nhiên, COP31 có thể đạt được những kết quả gì vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ. Các hội nghị trước đây từng bị chỉ trích vì đưa ra những cam kết nhưng không được hiện thực hóa.

Tại hội nghị năm 2023 ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất), các đại biểu nhất trí chuyển dịch khỏi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt- những tác nhân chính gây biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các hội nghị tiếp theo tại Azerbaijan và Brazil không đạt được nhiều đồng thuận về các biện pháp cắt giảm phát thải. Hội nghị năm ngoái tại Brazil chỉ đạt được một thỏa thuận mang tính thỏa hiệp, trong đó cam kết bổ sung nguồn tài chính hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội nghị năm nay do Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai, trong khi Australia giữ vai trò chủ trì các cuộc đàm phán. Sự kiện chính thức khai mạc ngày 9/11 trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng thế giới đang hành động chưa đủ nhanh để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các nhà khoa học nhận định nhiệt độ toàn cầu nhiều khả năng sẽ tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (đầu thế kỷ XIX). Kiểm soát mức tăng nhiệt độ trong giới hạn này là mục tiêu được đề ra trong Hiệp định Paris năm 2015 và luôn là trọng tâm của các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Iran đẩy giá xăng, dầu và nhiều sản phẩm liên quan như phân bón, thuốc trừ sâu tăng cao trên toàn cầu. Diễn biến này buộc các chính phủ phải xem xét lại chính sách năng lượng cũng như đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện Mặt Trời.

“Chúng ta không cần thêm những lời hứa, mà cần các kế hoạch hành động”, ông John Kerry, cựu Ngoại trưởng Mỹ và cựu đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề khí hậu, nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Mỹ, quốc gia phát thải lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc ,tiếp tục không tham dự hội nghị năm nay, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp vắng mặt. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng công khai phủ nhận biến đổi khí hậu, đã nhắm tới các dự án điện gió ngoài khơi và bãi bỏ những quy định hạn chế khí thải từ các nhà máy điện.