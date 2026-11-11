Greta Thunberg cảnh báo “mọi thứ chúng ta trân quý đều đang bị đe dọa” khi đến dự Hội nghị khí hậu Liên hợp quốc

Nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg ngày 10/11 đã có mặt tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 31 (COP31) ở thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ quan ngại về những hạn chế trong các cuộc đàm phán khí hậu thường niên, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo đặt lợi ích của con người và hành tinh lên trên lợi nhuận và quyền lực.

Nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg, 23 tuổi. Ảnh: AP.

Phát biểu khi đến dự hội nghị, Thunberg cho rằng các nước chủ nhà thường tận dụng cơ hội tổ chức sự kiện để quảng bá hình ảnh, trong khi các cuộc đàm phán vẫn có sự tham gia của nhiều nhà vận động hành lang đại diện cho những ngành công nghiệp gây tác động tiêu cực đến môi trường. Thunberg cũng cho rằng các hệ thống chính trị và kinh tế hiện nay chưa đáp ứng được những yêu cầu cấp thiết về bảo vệ con người và môi trường.

Thunberg cảnh báo biến đổi khí hậu đang đe dọa nhiều mặt của đời sống, nhấn mạnh rằng “mọi thứ và tất cả những người chúng ta yêu thương đều đang bị đe dọa”.

“Theo quan điểm của tôi, các chính phủ nên hành động vì lợi ích chung, thay vì để phần lớn nhân loại và môi trường sống phải chịu những tác động bất lợi nhằm duy trì lợi nhuận và ảnh hưởng địa chính trị cho một nhóm nhỏ”, Thunberg nói.

Hội nghị COP31 diễn ra sau một năm thế giới hứng chịu nhiều thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu, trong đó có các đợt nắng nóng gây chết người và lũ lụt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cuộc xung đột tại Iran gây ra cú sốc năng lượng mới, làm gia tăng những thách thức đối với nỗ lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, hai nước đồng chủ trì COP31, đang thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Tuy nhiên, cả hai vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than đá, trong sản xuất điện. Điều này cho thấy những thách thức trong việc cân bằng giữa các mục tiêu phát triển năng lượng và cam kết giảm phát thải.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của Thổ Nhĩ Kỳ tại hội nghị là thúc đẩy điện khí hóa trên phạm vi toàn cầu, chuyển các lĩnh vực như giao thông, xây dựng và công nghiệp nặng từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang điện năng. Ankara đặt mục tiêu nâng tỷ trọng điện trong tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu lên 35% vào năm 2035, so với mức 23% hiện nay, đồng thời ưu tiên phát triển các nguồn điện tái tạo như điện mặt trời và điện gió.

Sự xuất hiện của Thunberg thu hút sự quan tâm của nhiều nhà hoạt động khí hậu trẻ tuổi tham dự hội nghị.

“Sự có mặt của Thunberg là lời nhắc nhở về mục tiêu ban đầu của phong trào khí hậu: thúc đẩy những thay đổi thực chất, tăng cường trách nhiệm của các nhà hoạch định chính sách và hướng tới một tương lai bền vững hơn cho nhân loại”, Amber Turner, 26 tuổi, thành viên Liên minh các quốc đảo nhỏ (AOSIS), nhận định.

Trong khi đó, các nhà hoạt động trẻ tại COP31 tiếp tục tổ chức biểu tình, kêu gọi tăng nguồn tài chính dành cho ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời bày tỏ quan ngại trước xu hướng gia tăng sự quan tâm đến năng lượng hạt nhân.

Thunberg cho rằng dù tình hình hiện nay còn nhiều thách thức, thế giới vẫn cần ghi nhận những tiến bộ đã đạt được và tận dụng mọi tín hiệu tích cực để bảo vệ những thành quả có thể duy trì.

Hội nghị COP31 tại Antalya dự kiến kéo dài đến ngày 20/11. COP32 sẽ được tổ chức tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, vào tháng 11/2027.