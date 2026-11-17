Chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới

Với nhiều cửa khẩu, lối mở và hoạt động giao thương sôi động, tuyến biên giới Quảng Ninh tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác. Trước thực tế đó, các địa phương, lực lượng chức năng chú trọng phối hợp kiểm soát địa bàn, phát huy vai trò người dân, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm.

Kiểm soát chặt địa bàn

Tại dốc U Bò, phường Móng Cái 3, hoạt động kiểm tra người, phương tiện và hàng hóa lưu thông qua địa bàn được lực lượng liên ngành duy trì thường xuyên. Đây là một trong những điểm kiểm soát được thiết lập nhằm ngăn chặn nguy cơ các đối tượng lợi dụng tuyến giao thông kết nối khu vực biên giới với nội địa để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng tại điểm kiểm soát phòng chống tội phạm số 2 (dốc U Bò, phường Móng Cái 3) tuyên truyền người dân không tham gia vận chuyển người trái phép, không vận chuyển hàng lậu.

Từ ngày 25/8-25/10/2026, lực lượng liên ngành tại đây đã kiểm tra, giám sát 14.451 lượt phương tiện, gồm 10.252 lượt ô tô và 4.199 lượt mô tô; phát hiện một vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Việc duy trì kiểm soát tại vị trí trọng điểm góp phần quản lý chặt chẽ hoạt động lưu thông, kịp thời nhận diện các dấu hiệu vi phạm.

Thường xuyên vận chuyển hàng gia dụng qua khu vực này, chị Phạm Thị Thanh (khu Hải Đông 3, phường Móng Cái 3) cho biết: Khi qua chốt, người dân được lực lượng chức năng trao đổi, nhắc nhở không vận chuyển hàng lậu, không chở người trái phép và chấp hành các quy định pháp luật.

Móng Cái 3 có trên 3km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, các tuyến quốc lộ 18A, 18C đi qua, cùng khu công nghiệp, cảng cạn và hệ thống giao thông phục vụ hoạt động thương mại, logistics. Những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế cũng đặt ra yêu cầu quản lý địa bàn, nhất là tại các tuyến đường kết nối cửa khẩu, lối mở và khu vực tập kết hàng hóa.

Các lực lượng phối hợp kiểm tra phương tiện khi qua chốt liên ngành trên địa bàn xã Hải Ninh.

10 tháng năm 2026, Công an phường Móng Cái 3 đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hình sự 9 vụ với 12 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý hành chính 7 vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và vận chuyển hàng cấm.

Trung tá Nguyễn Duy Linh, Phó Trưởng Công an phường Móng Cái 3, cho biết: Trong những tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, tập trung vào các tuyến đường mòn, lối mở, điểm thông quan và khu công nghiệp. Chủ động phòng ngừa các hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép, pháo, vũ khí, vật liệu nổ và xuất nhập cảnh trái phép.

Tại xã Hải Ninh, công tác phòng ngừa còn gắn với đặc thù địa bàn ven biển. Các tổ tàu vươn khơi, bám biển được vận động chấp hành quy định pháp luật, không vận chuyển người xuất nhập cảnh trái phép, hàng lậu, hàng cấm. Từ đầu năm đến hết tháng 10/2026, xã tổ chức trên 20 hội nghị phổ biến pháp luật với gần 1.000 lượt người tham dự, cấp phát trên 3.000 tài liệu tuyên truyền; đồng thời phối hợp duy trì điểm kiểm soát liên ngành tại khu vực Km15 hiệu quả.

Phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở

Với tuyến biên giới trải dài cả trên bộ và trên biển, nhiều cửa khẩu, lối mở, đường mòn và bến bãi, công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật tại Quảng Ninh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh duy trì tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình tại các khu vực trọng điểm, kết hợp biện pháp nghiệp vụ với tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

9 tháng năm 2026, lực lượng đã chủ trì bắt giữ, xử lý 51 vụ với 64 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 864 triệu đồng, tổng trị giá hàng hóa tịch thu gần 7 tỷ đồng. Cùng với đó, mô hình tiếp nhận tin báo qua mã QR được triển khai tại nhiều địa bàn, tạo thêm kênh cung cấp thông tin, hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ cơ sở.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII chỉ đạo lực lượng kiểm tra, giám sát chặt địa bàn quản lý.

Đối với lĩnh vực Hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát hàng hóa qua biên giới. Đến hết tháng 10 năm 2026, các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII đã chủ trì bắt giữ, xử lý hơn 600 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa trên 10 tỷ đồng; phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ gần 130 vụ, trị giá gần 12 tỷ đồng. Số vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ.

Thực tế cho thấy, các đối tượng có biểu hiện lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới, loại hình hàng hóa quá cảnh để vận chuyển hàng cấm, hàng giả mạo nhãn hiệu. Trên tuyến đường bộ và đường biển, hoạt động vận chuyển trái phép khí N₂O, thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, thuốc lá, pháo vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Cảnh Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII, cho biết: Chi cục tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng máy soi container, hệ thống camera giám sát và các trang thiết bị nghiệp vụ; chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn vi phạm. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm từ xa, từ sớm, nhất là trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2027.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, 10 chốt, điểm kiểm soát phòng, chống tội phạm đã được thiết lập tại các địa bàn trọng điểm, với sự tham gia của Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, lực lượng quân sự và các lực lượng tại cơ sở. Qua hoạt động, các chốt, điểm đã kiểm tra hàng nghìn lượt phương tiện, góp phần kiểm soát người, hàng hóa lưu thông từ khu vực biên giới vào nội địa.

Công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới tiếp tục đặt ra yêu cầu duy trì kiểm soát thường xuyên, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng và phát huy vai trò của người dân trong cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định cho hoạt động giao thương và phát triển kinh tế - xã hội.