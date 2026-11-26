Chủ động kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu từ sớm, từ xa

Quảng Ninh có đường biên giới trên bộ và trên biển tiếp giáp Trung Quốc, hệ thống cửa khẩu, lối thông quan, cảng biển cùng hoạt động giao thương, du lịch phát triển. Đây là lợi thế trong kết nối kinh tế, thương mại, song cũng đặt ra áp lực lớn đối với công tác quản lý, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu và phòng chống buôn lậu. Thời gian qua, lực lượng Hải quan khu vực VIII đã tăng cường nắm tình hình, phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm.

Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực VIII) phối hợp với các lực lượng chức năng, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển khí cười.

Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt trên 40 tỷ USD, thu ngân sách nhà nước đạt trên 15.400 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tổng lượt người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đạt gần 6,8 triệu lượt, tăng 14%. Quy mô giao thương ngày càng mở rộng đồng nghĩa với yêu cầu kiểm soát phải chặt chẽ, linh hoạt, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thương mại hợp pháp.

Theo đánh giá của Chi cục Hải quan khu vực VIII, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cơ bản được kiểm soát, chưa hình thành điểm nóng hay đường dây, ổ nhóm quy mô lớn, kéo dài. Tuy nhiên, các đối tượng ngày càng thay đổi phương thức hoạt động, lợi dụng địa hình, chính sách và công nghệ để né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Công chức Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái kiểm tra hàng hoá nhập khẩu tại Bãi kiểm hoá cầu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1.

Trên tuyến đường bộ, hàng hóa thường được chia nhỏ, thuê cư dân biên giới vận chuyển qua cửa khẩu rồi thu gom đưa vào nội địa. Tại các đường mòn, lối mở, khu vực rừng núi, sông suối, đối tượng tập kết hàng tại nhà dân, kho tạm giáp biên rồi sử dụng ô tô vận chuyển với tốc độ cao. Một số nhóm còn sử dụng Zalo, WeChat, Telegram để liên lạc, bố trí người cảnh giới, theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng.

Trên tuyến biển, các đối tượng lợi dụng cửa sông, cửa lạch, bến dân sinh ven biển, sử dụng xuồng cao tốc, bè mảng và phương tiện thủy nhỏ để vận chuyển hàng hóa, sau đó chuyển lên ô tô đưa vào nội địa. Đối với hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thủ đoạn phổ biến là cất giấu trong kho, chỉ trưng bày số lượng nhỏ, kết hợp kinh doanh qua mạng xã hội nhằm tránh bị phát hiện.

Thực tế kiểm tra cho thấy, hàng hóa vi phạm còn được trà trộn trong hoạt động xuất nhập khẩu chính ngạch và xuất nhập cảnh. Ngày 17/10/2026, tại lối thông quan cầu Bắc Luân II, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp với lực lượng Công an và Biên phòng phát hiện 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc vận chuyển phụ kiện thuốc lá điện tử, gồm 890 đầu hút và 50 thiết bị điện tử. Đối với 400 chiếc thuốc lá điện tử trị giá 116,8 triệu đồng có dấu hiệu phạm tội vận chuyển hàng cấm, đơn vị đã chuyển hồ sơ, vật chứng đến cơ quan điều tra.

Tiếp đó, ngày 1/11/2026, Đội Kiểm soát hải quan phát hiện một đối tượng vận chuyển 50 điện thoại di động cũ đã qua sử dụng, không có chứng từ hợp pháp, trị giá 66,5 triệu đồng. Ngày 6/11, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện 30 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Louis Vuitton trà trộn trong lô hàng nhập khẩu.

Trước diễn biến trên, Hải quan khu vực VIII xác định công tác kiểm soát phải được triển khai chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, gắn trách nhiệm với từng đơn vị, địa bàn và công chức thực thi nhiệm vụ. Thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm khi đã phát sinh, đơn vị chú trọng thu thập, phân tích thông tin, đánh giá nguy cơ theo tuyến, địa bàn, mặt hàng và đối tượng để bố trí lực lượng kiểm tra phù hợp. Việc khai thác máy soi, phương tiện tuần tra, chó nghiệp vụ và hệ thống giám sát, quản lý trực ban cũng được tăng cường. Công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương được duy trì, nhất là tại khu vực trọng điểm, địa bàn giáp ranh.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong 10 tháng năm 2026, Hải quan khu vực VIII đã thực hiện trên 2.225 lượt tuần tra, kiểm soát, xác lập 2 chuyên án; chủ trì phát hiện 623 vụ vi phạm với tổng trị giá hàng hóa gần 13 tỷ đồng; phối hợp phát hiện 117 vụ, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Đội kiểm soát hải quan tổ chức tuần tra trên biển tại vùng nước cảng Vạn Gia.

Ông Đỗ Hải Sơn, Đội phó Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực VIII), cho biết: Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng vận chuyển trái phép qua biên giới. Đơn vị đang triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Trọng tâm là kiểm soát thuốc lá điện tử, điện thoại di động, hàng giả mạo nhãn hiệu tại Móng Cái; thực phẩm chế biến, thực phẩm đông lạnh tại vùng nước cảng Vạn Gia; xăng dầu, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại Hòn Gai, Cẩm Phả.

Cùng với kiểm soát chặt các tuyến biên giới, lực lượng Hải quan tăng cường đấu tranh với hành vi gian lận xuất xứ, khai sai mã số, trị giá hàng hóa, xuất lậu khoáng sản và lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để trà trộn hàng giả. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, ổn định thị trường, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hợp pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, thương mại của thành phố.