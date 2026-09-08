Ngăn ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thiếu niên

Lồng ghép đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp, đồng thời tăng cường kiểm tra ngăn chặn sớm, xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm... là những giải pháp ngăn ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thiếu niên được các địa phương quan tâm thực hiện.

Thực hiện kế hoạch phòng ngừa, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn, Công an xã Đầm Hà luôn chú trọng các biện pháp đặc thù để áp dụng phù hợp cho lứa tuổi thiếu niên. Nổi bật như từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã phối hợp tổ chức 79 lượt tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho thanh thiếu niên; tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể để nắm đúng, hiểu rõ tâm tư, hoàn cảnh, những khó khăn trong học tập, sinh hoạt của từng em.

Tiêu biểu như mô hình “Tuổi trẻ Đầm Hà chung tay phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội” ra mắt từ tháng 6/2026. Từ đó làm cơ sở để khéo léo tiếp cận, định hướng giúp các em tiến bộ, nâng cao nhận thức tự giác chấp hành pháp luật. Đồng thời rà soát, lập danh sách 40 trường hợp các em có nguy cơ cao về vi phạm pháp luật để chủ động phối hợp quản lý, giáo dục và có biện pháp cảm hóa kết hợp răn đe, chấn chỉnh kịp thời.

Đoàn Thanh niên và Công an xã Đầm Hà tổ chức lễ ra mắt mô hình Tuổi trẻ Đầm Hà chung tay phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội, tháng 6/2026.

Cùng với các giải pháp phối hợp tuyên truyền khéo léo, thì việc siết chặt tuần tra, kiểm tra để xử lý nghiêm các hành vi, ngăn chặn từ sớm các dấu hiệu vi phạm cũng được lực lượng chức năng chú trọng. Cách làm của xã Đầm Hà, các tổ công tác của Công an xã tăng cường tuần tra đêm, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhằm kịp thời phát hiện các hành vi phạm tội có thể liên quan đến người chưa thành niên. Nhất là các tệ nạn ma túy, cờ bạc, cá độ, đua xe, trộm cắp, hoặc hành vi tụ tập gây rối, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, mất ATGT...

Hay như từ tháng 8/2026, lực lượng chức năng còn trực tiếp tuyên truyền tại các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn, vận động nâng cao trách nhiệm trong việc không thu mua tài sản do phạm tội mà có, cảnh giác khi tiếp nhận tài sản do đối tượng thanh thiếu niên mang đến bán... Khi có dấu hiệu nghi vấn cần thông báo cho Công an xã để kiểm tra, xác minh để tránh tiếp tay cho hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Công an phường Mạo Khê giáo dục, răn đe thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật. Ảnh: Công an phường Mạo Khê

Tìm hiểu thêm tại phường Mạo Khê được biết, các lực lượng chức năng do Công an là nòng cốt thường xuyên kiểm tra, chủ động phát hiện những trường hợp thiếu niên có biểu hiện phát sinh vi phạm pháp luật để kịp thời can thiệp, hỗ trợ. Đơn cử như vừa mới đây, tổ công tác Công an phường và khu phố Vĩnh Hồng đã làm việc với nhóm thiếu niên thường xuyên tụ tập bất thường tại khu nhà bỏ hoang. Đơn vị đã chỉ rõ cho các em về những nguy cơ, hậu quả khi nghe lời dụ dỗ, kích động của những đối tượng xấu; đồng thời khuyến cáo phụ huynh có biện pháp quản lý, giáo dục sâu sát hơn, không để các em tiếp tục tham gia các hoạt động có nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật.

Ngay trước thềm năm học mới 2026-2027, các xã, phường, đặc khu toàn thành phố đồng loạt đẩy mạnh triển khai các biện pháp bảo vệ ANTT hướng về cơ sở, trong có bao gồm việc ngăn ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thiếu niên. Nổi bật như tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ, sửa chữa, bảo dưỡng xe, yêu cầu không tiếp tay cho việc “độ chế” phương tiện của học sinh, không nhận sửa chữa, cải tạo xe nhằm tăng tốc độ hoặc thay đổi đặc tính kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Đoàn thanh niên thì phối hợp các trường học để triển khai ngay nội dung tuyên truyền quy định sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh và có trách nhiệm cho học sinh; nhận diện và phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng...

Thực tế là tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thiếu niên vẫn xảy ra, có lúc có nơi còn những diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là do các em có đặc thù tâm lý xốc nổi, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ, kích động tham gia vào những việc làm sai trái. Đây là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, cần sự phối hợp vào cuộc của gia đình, nhà trường và xã hội, linh hoạt để tìm ra phương pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Nhưng cũng đồng thời phải kiên quyết, xử lý nghiêm, không bao che, dung túng, che giấu hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật của con em mình.