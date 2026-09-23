Trao trả công dân vi phạm pháp luật Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Ngày 23/9, Trạm Biên phòng cửa khẩu Bắc Luân 2 - Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp cùng lực lượng Công an trao trả 8 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc.

Được biết, 8 công dân người Trung Quốc bị Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái phối hợp với Cục Trinh sát BĐBP bắt giữ về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép tại phường Móng Cái 1 ngày 26/8 vừa qua.

Trao trả 8 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam cho cơ quan chức năng Trung Quốc theo đúng quy định và thông lệ quốc tế

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, lập hồ sơ xử lý; các phòng nghiệp vụ đã hoàn tất thủ tục trao trả các trường hợp theo đúng quy định. Việc bàn giao diễn ra an toàn, đúng quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Qua vụ việc vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân trong việc nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh; không tiếp tay, môi giới, chứa chấp hoặc sử dụng lao động nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp. Mọi hành vi tổ chức, môi giới, giúp sức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép hoặc sử dụng lao động nước ngoài trái phép đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.