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Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng tiếp và làm việc với Đoàn công tác Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), tháng 10-2026

Báo Quảng Ninh trên

Chiều 28/10, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Triệu Chí Cương, Phó Tổng Thư ký Chính quyền nhân dân Khu tự trị, Cục trưởng Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị Quảng Tây làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại thành phố Quảng Ninh. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng tiếp và làm việc với Đoàn công tác Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), tháng 10-2026
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Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố tặng quà lưu niệm ông Triệu Chí Cương, Phó Tổng Thư ký Chính quyền nhân dân Khu tự trị, Cục trưởng Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) (10-2026). Ảnh: Trúc Linh
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Các đồng chí lãnh đạo thành phố Quảng Ninh và Đoàn Công tác Quảng Tây (Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm (10-2026). Ảnh: Trúc Linh
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Quang cảnh buổi tiếp xã giao (10-2026). Ảnh: Trúc Linh

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#Bùi Văn Khắng

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