Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng tiếp và làm việc với Đoàn công tác Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), tháng 10-2026

Chiều 28/10, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Triệu Chí Cương, Phó Tổng Thư ký Chính quyền nhân dân Khu tự trị, Cục trưởng Cục Phát triển Dữ liệu lớn Khu tự trị Quảng Tây làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại thành phố Quảng Ninh. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.