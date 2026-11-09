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Phó Bí thư Thành ủy Trịnh Thị Minh Thanh kiểm tra tình hình triển khai đầu tư, xây dựng, cải tạo một số công trình đập, hồ chứa nước trên địa bàn, tháng 11-2026

Báo Quảng Ninh trên

Ngày 5/11, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì chương trình khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) về bảo đảm an ninh nguồn nước; đồng thời kiểm tra tình hình triển khai đầu tư, xây dựng, cải tạo một số công trình đập, hồ chứa nước trên địa bàn. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Bí thư Thành ủy Trịnh Thị Minh Thanh kiểm tra tình hình triển khai đầu tư, xây dựng, cải tạo một số công trình đập, hồ chứa nước trên địa bàn, tháng 11-2026
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Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, khảo sát khu vực chuẩn bị đầu tư xây dựng hồ Tài Chi, xã Quảng Đức (11-2026). Ảnh: Mạnh Trường
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Đoàn công tác khảo sát địa điểm đề xuất xây dựng hồ Nà Pá, xã Quảng Tân (11-2026). Ảnh: Mạnh Trường
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Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao đổi với chuyên gia Hàn Quốc trong xử lý chống thấm hồ Khe Cát, xã Hải Lạng (11-2026). Ảnh: Mạnh Trường

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#Trịnh Thị Minh Thanh

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