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Lãnh đạo tỉnh
Lãnh đạo thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại các địa phương, tháng 11-2026
17/11/2026 15:05
Báo Quảng Ninh trên
Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam các thôn Hà Lâu, Hà Lâm, Bắc Lù (11-2026). Ảnh: PV
Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tham quan các gian hàng trưng bày đặc sản địa phương tại ngày hội (11-2026). Ảnh: PV
Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tặng quà cho các thôn Hà Lâu, Hà Lâm, Bắc Lù (11-2026). Ảnh: PV
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Ba Chẽ (11-2026). Ảnh: PV
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trò chuyện với nhân dân 2 thôn Nam Sơn, Nam Kim tại ngày hội (11-2026). Ảnh: PV
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tặng hoa và quà chúc mừng nhân dân thôn Nam Sơn, Nam Kim (11-2026). Ảnh: PV
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tham gia giã bánh giầy cùng nhân dân tại ngày hội (11-2026). Ảnh: PV
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tham quan các sản phẩm nông nghiệp của người dân được trưng bày tại ngày hội (11-2026). Ảnh: PV
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, động viên 2 cháu con anh Lý Văn Ba chăm ngoan, học giỏi... (11-2026). Ảnh: PV
... và tặng bàn học tập cho 2 cháu (11-2026). Ảnh: PV
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn (11-2026). Ảnh: PV
Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (11-2026). Ảnh: PV
Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tham gia giã bánh giầy cùng nhân dân thôn Pò Hèn (11-2026). Ảnh: PV
Tại ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa đã diễn ra, góp phần gắn kết tình đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh cộng đồng (11-2026). Ảnh: PV
Phó Bí thư Thành ủy Vũ Quyết Tiến, tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày văn hoá Việt Nam tại khu phố 5, phường Hà Tu (11-2026). Ảnh: PV
từ khóa:
#Trịnh Thị Minh Thanh
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