"Mỗi thầy, cô giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng những thế hệ học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức, thể chất, kỹ năng và nhân cách"- đây là mong muốn được đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh tại buổi gặp mặt nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm học 2025-2026 vào ngày 17/11. Cùng dự có lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và hơn 400 đại biểu đại diện cho hơn 23.000 nhà giáo trên địa bàn.