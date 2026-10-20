Chuẩn bị tốt cho Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026 diễn ra tại Quảng Ninh

Từ ngày 28 đến 31/10, Bộ Ngoại Giao, Đại sứ quán Indonesia và thành phố Quảng Ninh phối hợp tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026 - Meet Indonesia 2026. Chiều 20/10, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác tổ chức hội nghị này.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại cuộc họp.

Trên 350 đại biểu đến từ Indonesia, đại biểu Trung ương và các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ cùng tham dự các hoạt động chào xã giao; tham quan vịnh Hạ Long; khảo sát thực địa khu công nghiệp trên địa bàn thành phố; hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh - Indonesia 2026…

Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026 diễn ra vào sáng 30/10 với 2 phiên thảo luận về chủ đề: Thương mại, đầu tư và hạ tầng trong kỷ nguyên số và xanh: Định hình tương lai phát triển bền vững; Cùng kiến tạo tương lai: Liên kết du lịch bền vững và xây dựng hệ sinh thái Halal toàn diện.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần chu đáo, chuyên nghiệp, đúng quy định, đáp ứng chuẩn mực ngoại giao quốc tế và đặc biệt lưu ý tôn trọng các quy chuẩn văn hóa, phong tục tôn giáo và quy trình ẩm thực đạt chứng nhận Halal dành riêng cho đoàn đại biểu Indonesia. Cùng với đó, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, kịch bản đối với các hoạt động do thành phố chủ trì.

Bà Eva Marlia Odameng, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam, trao đổi tại cuộc họp.

Việc tổ chức hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026 nhằm cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia. Một trong những mục tiêu quan trọng là đưa kim ngạch thương mại 2 chiều giữa 2 quốc gia đạt mốc 18 tỷ USD vào năm 2028.

Với vai trò địa phương phối hợp tổ chức, thành phố Quảng Ninh sẽ nắm bắt cơ hội tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo Chính phủ, chính quyền địa phương và các tập đoàn, doanh nghiệp Indonesia. Qua đó, quảng bá toàn diện tiềm năng, thế mạnh khác biệt, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ và hệ sinh thái các khu công nghiệp, khu kinh tế của thành phố; tạo lập kênh đối thoại, kết nối trực tiếp, thúc đẩy hợp tác đầu tư trực tiếp từ Indonesia vào các lĩnh vực thành phố ưu tiên, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, du lịch bền vững…