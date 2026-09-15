Hội nghị Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN (SLC) lần thứ 32

Ngày 15/9, tại thành phố Quảng Ninh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Trung ương Indonesia phối hợp tổ chức Hội nghị Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN (SLC) lần thứ 32.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, tài chính và các nội dung trọng tâm trong tiến trình hội nhập tài chính ASEAN. Đồng thời báo cáo giám sát tổng hợp về các rủi ro kinh tế vĩ mô và tài chính trong khu vực; tiến độ của các nhóm công tác về hội nhập ngân hàng, tự do hóa tài khoản vốn, phát triển thị trường vốn, tài chính toàn diện….; tiến độ các sáng kiến thuộc phạm vi Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN; tiến độ tái thiết lập thỏa thuận.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, hội nghị đã nghe báo cáo về tiến độ và kế hoạch triển khai Dự án cải tổ cơ chế hợp tác tài chính ASEAN. Dự án nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác tài chính - ngân hàng ASEAN, giảm chồng chéo, tăng cường phối hợp và tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời tổ chức lại các cơ chế làm việc và các nhóm công tác theo hướng rõ ràng, hiệu quả và linh hoạt hơn, góp phần duy trì tính liên tục của các sáng kiến hiện có, nâng cao hiệu quả phối hợp và thúc đẩy tiến trình hội nhập tài chính ASEAN trong giai đoạn tới. Dự án sẽ được triển khai từ năm 2027.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

SLC được thành lập năm 2011 với sứ mệnh định hướng, chỉ đạo và điều phối việc triển khai các sáng kiến quan trọng về hội nhập tài chính - ngân hàng trong khu vực ASEAN. Hội nghị SLC lần thứ 32 thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và vai trò tích cực của Việt Nam trong hợp tác tài chính - ngân hàng ASEAN. Đây cũng là dịp để Việt Nam phát huy vai trò, đóng góp sáng kiến và tăng cường sự tham gia trong các cơ chế hợp tác khu vực, qua đó góp phần khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong ASEAN và trên trường quốc tế.

Hội nghị SLC lần thứ 32 được tổ chức tại Quảng Ninh sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, cảnh quan và con người thành phố tới bạn bè trong và ngoài nước, đồng thời, khẳng định là điểm đến hấp dẫn của các sự kiện quốc tế.