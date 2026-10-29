Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh – Indonesia năm 2026

Trong khuôn khổ Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026 tại Quảng Ninh, chiều 29/10, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Quảng Ninh – Indonesia năm 2026. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, thương mại, du lịch của Quảng Ninh; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai bên, qua đó mở rộng các cơ hội hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự hội nghị, về phía Indonesia có ông Ahmad Luthfi, Thống đốc tỉnh Trung Java, Indonesia; ông Adam Mulawarman Tugio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam; đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư Indonesia.

Về phía thành phố Quảng Ninh có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Indonesia xây dựng lâu đời, qua thời gian đã không ngừng được vun đắp và phát triển lên tầm cao mới. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (tháng 3/2025) không chỉ mở ra một trang sử mới trong quan hệ chính trị - ngoại giao, mà còn tạo ra những không gian hợp tác vô cùng rộng lớn cho cấp địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong tiến trình chung đó, Quảng Ninh luôn xác định Indonesia là một trong những đối tác chiến lược trọng điểm, giàu tiềm năng trong khu vực ASEAN.

Với hệ thống cao tốc, cảng biển, cảng hàng không quốc tế cùng hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp được đầu tư bài bản, đồng bộ, Quảng Ninh mong muốn thu hút doanh nghiệp Indonesia đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế số, logistics và kinh tế biển. Thành phố cam kết đồng hành, tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, mặt bằng và các điều kiện triển khai dự án.

Lãnh đạo sở, ngành của thành phố trao đổi với doanh nghiệp, nhà đầu tư Indonesia.

Về thương mại, Quảng Ninh đề xuất tăng cường kết nối xuất nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của mỗi bên; hợp tác phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản, thủy sản và thực phẩm đạt chuẩn Halal, phục vụ thị trường các nước Hồi giáo. Trong lĩnh vực du lịch, thành phố mong muốn các hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành hai nước xây dựng thêm các tour, tuyến; nghiên cứu khai thác các chuyến bay thuê chuyến hoặc mở đường bay thẳng kết nối Indonesia với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, thúc đẩy trao đổi khách du lịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Thành phố Quảng Ninh sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp; coi sự thành công, hiệu quả và sự phát triển thịnh vượng của các nhà đầu tư Indonesia tại Quảng Ninh cũng chính là sự thành công và phát triển của thành phố.

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Đại học Dian Nuswantoro, Indonesia ký kết biên bản ghi nhớ.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, thương mại, du lịch và các cơ hội hợp tác đầu tư tại Quảng Ninh, hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Quảng Ninh và thế mạnh của tỉnh Trung Java, Indonesia. Các nội dung trao đổi tập trung vào chính sách ưu đãi, thủ tục đầu tư và khả năng kết nối thị trường du lịch.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước. Cụ thể: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Đại học Dian Nuswantoro, Indonesia; Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Đại học Pertamina, Indonesia; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia. Các biên bản ghi nhớ hướng tới thúc đẩy trao đổi giảng viên, sinh viên; tăng cường hợp tác nghiên cứu và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững cho Quảng Ninh và các đối tác Indonesia.

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh và Đại học Pertamina, Indonesia ký kết biên bản ghi nhớ.

Các biên bản ghi nhớ là cơ sở để các trường cụ thể hóa nội dung đã thống nhất thành những chương trình, hoạt động thiết thực. Thành phố cam kết chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các bên triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác.

Ngày mai (30/10) sẽ tiếp tục diễn ra Hội nghị Gặp gỡ Indonesia năm 2026, kết nối bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam – Indonesia.