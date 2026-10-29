Theo dòng thời sự ngày 29/10/2026: Quảng Ninh mở rộng kết nối hợp tác với Indonesia

Cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến và du lịch Halal là những lĩnh vực Quảng Ninh đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với Indonesia. Ngày 29/10, tại cuộc tiếp đoàn đại biểu tỉnh Trung Java, lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi về những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau, từ phát triển kinh tế biển đến kết nối du lịch. Đây là một trong những hoạt động của chương trình Gặp gỡ Indonesia 2026 đang diễn ra tại Quảng Ninh. Từ những lĩnh vực được đề xuất đến hoạt động kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên, chương trình đang mở ra những hướng hợp tác nào?