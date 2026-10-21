CNN cảnh báo tiếp tục kiện Nhà Trắng vì hạn chế tiếp cận chuyên cơ tổng thống

Tối 19/10 (giờ địa phương), luật sư Theodore J. Boutrous Jr., đại diện hãng truyền hình CNN, gửi thư tới luật sư Bộ Tư pháp Mỹ Michael K. Velchik, cảnh báo CNN sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện chống chính quyền Tổng thống Donald Trump nếu Nhà Trắng không chấm dứt việc ngăn cản phóng viên của hãng tiếp cận chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống và tham gia nhóm phóng viên tháp tùng Tổng thống trong các chuyến công du.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đi từ trực thăng Marine One tới chuyên cơ Air Force One tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, ngày 19/10/2026, cùng Đại tá Melissa Dombrock (trái), Phó Tư lệnh Không đoàn Vận tải số 89. Ảnh: AP

CNN, hãng truyền hình tin tức Mỹ thành lập năm 1980, có lịch sử 45 năm đưa tin về các hoạt động tại Nhà Trắng và trên chuyên cơ Air Force One chuyên chở tổng thống. Hãng là một trong năm kênh truyền hình lớn của Mỹ có phóng viên luân phiên đưa tin về Tổng thống, như ABC, CBS, NBC và Fox. Các hãng thay phiên cử ê-kíp tác nghiệp, ghi hình và chia sẻ tư liệu để bảo đảm công chúng tiếp cận thông tin về hoạt động của Tổng thống.

CNN hiện vướng vào cuộc tranh chấp pháp lý căng thẳng với Nhà Trắng sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ cấm phóng viên của hãng, cùng các phóng viên thuộc MS NOW và Politico, vào khuôn viên Nhà Trắng cách đây 1 tháng, với lý do các cơ quan truyền thông này đưa tin giả.

Tuần trước, một thẩm phán liên bang đã chấp thuận đề nghị của ba cơ quan báo chí về việc ban hành lệnh sơ bộ ngăn chính quyền tiếp tục thực thi lệnh cấm trong thời gian tòa án xem xét vụ kiện. Tuy nhiên, phán quyết mới chỉ giải quyết một phần tranh chấp.

CNN cáo buộc Nhà Trắng tiếp tục hạn chế quyền tác nghiệp

Nhà Trắng vẫn không cho phép CNN đảm nhận vị trí trong nhóm phóng viên truyền hình luân phiên đưa tin về các chuyến công du của Tổng thống Trump trên chuyên cơ Air Force One.

Trong thư gửi luật sư Bộ Tư pháp Mỹ Michael K. Velchik tối 19/10, luật sư Theodore J. Boutrous Jr., đại diện CNN, cảnh báo hãng có thể tiếp tục tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm bảo vệ quyền tác nghiệp. Ông Boutrous nhấn mạnh, trong suốt 45 năm qua, CNN luôn được tiếp cận Oval Office (văn phòng làm việc chính thức của Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng) và chuyên cơ Air Force One (tên hiệu liên lạc của máy bay Không quân Mỹ khi chở Tổng thống).

Theo luật sư, những địa điểm này không thuộc riêng bất kỳ tổng thống hay chính quyền nào mà thuộc về toàn thể người dân Mỹ. CNN và các cơ quan báo chí khác có trách nhiệm đại diện công chúng giám sát, đưa tin về hoạt động của Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Boutrous cho rằng Nhà Trắng đang áp dụng một chính sách mới mà không công bố, nhằm cản trở CNN thực hiện nhiệm vụ trong nhóm phóng viên truyền hình.

Vaughn Hillyard, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của đài MS NOW, thực hiện bản tin tại khu vực gần Nhà Trắng vào ngày 21/9/2026. Ảnh: AP

Luật sư Boutrous dẫn phán quyết gần đây nhất của Thẩm phán liên bang Timothy Kelly, trong đó tòa án nhận định ba cơ quan báo chí có nhiều khả năng thắng kiện dựa trên lập luận rằng lệnh cấm của Nhà Trắng vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ và các nguyên tắc bảo đảm thủ tục tố tụng công bằng. Trên cơ sở đó, thẩm phán chấp thuận yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ pháp lý tạm thời của các cơ quan báo chí.

Dù vậy, theo CNN, Nhà Trắng vẫn tiếp tục ngăn cản hãng tham gia đưa tin về các chuyến công du của Tổng thống trên chuyên cơ Air Force One, với ít nhất 4 trường hợp tính đến thời điểm hiện tại.

Luật sư Boutrous cho rằng những hành động nhằm trả đũa và phân biệt đối xử với CNN vì nội dung đưa tin của hãng là sai trái, phản tác dụng và vi phạm pháp luật. Ông cảnh báo, nếu Nhà Trắng tiếp tục những hành động này, CNN sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở lại tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình và sẵn sàng theo đuổi vụ kiện đến khi đạt được kết quả cần thiết.

Trong thư, luật sư Boutrous yêu cầu Nhà Trắng phản hồi trong vòng 2 ngày.

Bộ Tư pháp Mỹ chưa trả lời đề nghị bình luận của hãng thông tấn AP về nội dung bức thư.

Tranh chấp pháp lý kéo dài từ tháng 9

Cuộc đối đầu giữa Tổng thống Trump và CNN bắt đầu từ hơn 1 tháng trước, sau thời gian dài nhà lãnh đạo Mỹ công khai chỉ trích, chế giễu các nhân vật của hãng truyền hình này.

Ngày 18/9, Tổng thống Trump tuyên bố cấm phóng viên CNN, MS NOW và Politico vào khuôn viên Nhà Trắng. Ngày hôm sau, các phóng viên phát hiện thẻ ra vào của họ đã mất hiệu lực.

Động thái này đánh dấu bước leo thang đáng kể trong những nỗ lực kéo dài của ông Trump nhằm hạn chế hoạt động đưa tin mà ông không đồng tình, thông qua các biện pháp hành chính và pháp lý.

Vụ việc đồng thời đặt ra phép thử đối với các quy định bảo vệ quyền tự do báo chí theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Ban đầu, Thẩm phán Timothy Kelly ra quyết định tạm thời đình chỉ lệnh cấm trong 2 tuần. Tuần trước, ông tiếp tục ban hành lệnh sơ bộ có hiệu lực trong thời gian tòa án xem xét vụ kiện, không ấn định thời hạn kết thúc cụ thể. Tuy nhiên, theo thư của luật sư Boutrous, Nhà Trắng vẫn không cho phép CNN tham gia nhóm phóng viên tháp tùng Tổng thống trên chuyên cơ Không lực Một trong nhiều chuyến đi.

Cụ thể, trong tháng 9, CNN không thể tham gia đưa tin trên chuyên cơ trong chuyến công du của ông Trump tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chuyến đi dự một trận bóng bầu dục tại Knoxville, bang Tennessee, và chuyến thăm hai bang Texas và Oklahoma.

Sang tháng 10, Nhà Trắng tiếp tục ngăn cản CNN tham gia chuyến công du của Tổng thống tới các bang Georgia và Florida.

Theo CNN, trong cả 4 trường hợp, hãng đều có lịch đảm nhận nhiệm vụ đại diện nhóm phóng viên truyền hình.

Luật sư Boutrous cho biết Nhà Trắng chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về những quyết định này. Ông nhấn mạnh, trên thực tế, Nhà Trắng thậm chí chưa trực tiếp thông báo với CNN về việc không cho phép hãng tiếp cận Oval Office hoặc chuyên cơ Air Force One.

Tranh chấp tiếp diễn cho thấy những bất đồng giữa chính quyền Tổng thống Trump và các cơ quan báo chí Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp những phán quyết pháp lý gần đây có lợi cho các hãng truyền thông.