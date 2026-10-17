Tổng thống Trump đề nghị Thư ký báo chí Nhà trắng cân nhắc lại công việc chỉ sau 4 ngày nhậm chức

Ngày 16/10 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã khuyên bà Katie Zacharia cân nhắc lại việc đảm nhiệm chức Thư ký báo chí Nhà Trắng, chỉ 4 ngày sau khi bà chính thức nhận nhiệm vụ. Ông cũng cho rằng báo giới đã đối xử thiếu công bằng với bà.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia trao đổi với các phóng viên tại Phòng họp báo James Brady ở Nhà Trắng, Washington, ngày 13/10/2026. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Nhà Trắng là người phát ngôn chủ chốt của chính quyền Tổng thống Mỹ, có nhiệm vụ cung cấp thông tin về hoạt động, chính sách và các quyết định của Tổng thống cho báo giới và công chúng. Người giữ chức vụ này thường xuyên chủ trì họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên, giải thích quan điểm của chính quyền và phối hợp với các bộ phận liên quan để bảo đảm việc truyền đạt thông tin chính xác, nhất quán.

Tại cuộc trao đổi với báo giới trước khi lên đường tới bang Georgia, ông Trump cho biết ông muốn bà Zacharia có cuộc sống tốt đẹp và không phải chịu những lời chỉ trích gay gắt từ truyền thông.

Tổng thống Trump cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với bà Zacharia sau chuyến công tác cuối tuần, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Khi phóng viên hỏi về người có thể thay thế bà, ông Trump nói rằng có nhiều người mong muốn đảm nhiệm vị trí này.

Tổng thống Trump công bố quyết định bổ nhiệm bà Zacharia ngày 9/10, thay thế bà Karoline Leavitt - Thư ký báo chí Nhà Trắng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Bà Leavitt quyết định rời chính quyền để dành thêm thời gian cho gia đình.

Cuộc họp báo đầu tiên kéo dài 14 phút

Bà Zacharia chính thức bắt đầu công việc ngày 12/10. Tuy nhiên, cuộc họp báo đầu tiên của bà vào ngày 13/10 chỉ kéo dài khoảng 14 phút, làm dấy lên nhiều ý kiến chỉ trích về khả năng trả lời câu hỏi của báo giới. Trong cuộc họp báo này, bà chỉ trả lời câu hỏi của 3 phóng viên thuộc các cơ quan truyền thông có quan điểm bảo thủ hoặc thân thiện với Tổng thống Trump.

Ngày 15/10, trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông bảo thủ, bà Zacharia giải thích rằng bà chủ động rút ngắn cuộc họp báo để Tổng thống Trump có thêm thời gian trực tiếp trao đổi với phóng viên.

Bà cho biết đội ngũ Nhà Trắng chuyển tài liệu chuẩn bị ban đầu cho bà vào tối 12/10 và chỉ hoàn tất vào 8 giờ sáng hôm sau, chưa đầy 2 giờ trước khi cuộc họp báo bắt đầu. Bà đã thức dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị nhưng vẫn không có đủ thời gian nghiên cứu toàn bộ nội dung.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News, bà thừa nhận lẽ ra chỉ nên giới thiệu bản thân và bày tỏ mong muốn hợp tác với báo giới, thay vì trả lời các câu hỏi khi chưa chuẩn bị đầy đủ.

Tranh cãi về tư cách hành nghề luật

Bên cạnh những tranh cãi về cuộc họp báo đầu tiên, bà Zacharia còn đối mặt với nhiều câu hỏi liên quan đến lý lịch nghề nghiệp.

Bà Katie Zacharia đối mặt với những nghi vấn về tư cách hành nghề luật, dù nhiều lần tự giới thiệu là luật sư trên các kênh truyền hình Fox News và Newsmax.

Theo AP, bà tốt nghiệp Trường Luật Pepperdine Caruso năm 2011, từng làm việc tại một công ty luật ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, bà và Nhà Trắng chưa cung cấp bằng chứng cho thấy bà có giấy phép hành nghề luật tại Mỹ hoặc Trung Quốc. Cơ quan quản lý luật sư bang California xác nhận không tìm thấy hồ sơ cấp phép mang tên bà.

Ngày 14/10, tổ chức Campaign for Accountability đề nghị cơ quan chức năng California điều tra việc bà Zacharia tự nhận là luật sư khi chưa có giấy phép hành nghề.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 15/10 trên Fox News, bà Zacharia thừa nhận không vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề tại California, nhưng khẳng định từng làm việc trong lĩnh vực pháp lý quốc tế với các điều kiện chuyên môn phù hợp. Bà cũng nhấn mạnh không cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và Nhà Trắng tuyển dụng bà để phụ trách truyền thông, không phải công việc pháp lý.

Liên quan đến quá trình bổ nhiệm, bà Zacharia cho biết bản thân không chủ động vận động để giành vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng. Trước khi nhận nhiệm vụ, bà làm cố vấn truyền thông cho Trump Media, công ty quản lý mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Trump. Bà Zacharia cũng từng có thời gian ngắn công tác tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump.