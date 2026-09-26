Nhà Trắng gạt CNN khỏi chuyên cơ chở Tổng thống, phát tín hiệu gia tăng siết chặt truyền thông

Tối 25/9 giờ địa phương, Nhà Trắng thông báo đài CNN sẽ không có tên trong danh sách cơ quan truyền thông lên chuyên cơ Air Force One đi cùng chuyến công tác của Tổng thống Donald Trump vào ngày 26/9. Đây là động thái mới nhất nhằm siết chặt hoạt động báo chí trong bối cảnh tranh chấp kéo dài liên quan đến Tu sửa án thứ Nhất về quyền tự do ngôn luận.

Theo thông báo, vị trí của CNN trên chuyến bay đã thay bằng Real America’s Voice, một kênh truyền hình mang khuynh hướng bảo thủ. Tổng thống Trump sẽ có lịch trình đến thăm Knoxville (bang Tennessee) để dự trận bóng bầu dục giữa Đại học Tennessee và Đại học Texas vào trưa 26/9.

Động thái này diễn ra ngay sau khi các phóng viên của 3 đơn vị từng bị ông Trump cấm vào khuôn viên Nhà Trắng vào tuần trước, gồm CNN, MS NOW và Politico, đã quay trở lại khu phức hợp hành chính mang theo thiết bị ghi hình. Trong phán quyết đưa ra vào rạng sáng 24/9, Thẩm phán Liên bang Timothy Kelly đã tạm thời đình chỉ lệnh cấm, nhưng quyết định của ông chỉ giải quyết các 'thẻ ra vào dài hạn' vào khuôn viên Nhà Trắng và không đề cập trực tiếp đến nhiệm vụ của tổ nhóm phóng viên thường trực (pool duty). Lệnh tạm thời của thẩm phán cũng không đề cập cụ thể đến chuyên cơ Air Force One.

Vào trưa 25/9 theo giờ địa phương, trên sóng CNN, người xem nhìn thấy Tổng thống Trump cùng Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc đi tham quan Cơ quan Lưu trữ Quốc gia, bên cạnh Đệ nhất phu nhân Melania Trump và bà Bành Lệ Viện. Đây là bản tin thông thường về một chuyến thăm cấp nhà nước, dù trước đó CNN đã ngắt sóng video trực tiếp về ông Trump trong suốt vài ngày.

Vaughn Hillyard, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của đài MS NOW, thực hiện bản tin tại khu vực gần Nhà Trắng vào ngày 21/9/2026. Ảnh: AP

CNN là một trong 5 hãng truyền hình lớn tạo thành hệ thống phóng viên chuyên trách (TV pool) bám sát các hoạt động của tổng thống tại Nhà Trắng bao gồm: ABC (American Broadcasting Company), CBS (Columbia Broadcasting System), Fox News, NBC (National Broadcasting Company), và CNN (Cable News Network). Theo cơ chế luân phiên, các đài này sẽ cử ekip quay phim và ghi hình trực tiếp các hoạt động của Tổng thống Mỹ để chia sẻ chung nguồn tín hiệu (feed) cho toàn bộ nền báo chí. Khi Nhà Trắng cấm CNN, một thành viên của nhóm, cùng MS NOW và Politico bước vào khuôn viên, bốn đơn vị còn lại trong nhóm từng từ chối tham gia để bày tỏ sự đoàn kết.

Vị trí trên chuyến bay vốn dành cho CNN từ lâu được mặc định thuộc về một thành viên trong nhóm quay phim truyền hình mạng của Mỹ, trong đó Real America’s Voice không phải là thành viên.

CNN từ chối đưa ra bình luận trực tiếp ngày 25/9 và thay vào đó hướng người xem đến các bài viết biên tập của nhà đài. Dù vậy, Brian Stelter, chuyên gia phân tích truyền thông của CNN, thông báo trên mạng xã hội X rằng đài này có lịch phân công tác nghiệp trong nhóm phóng viên tại sự kiện ở Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và Nhà Trắng đã phê duyệt thông tin định danh của họ.

Nhóm phóng viên báo chí do Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng ((White House Correspondents' Association - WHCA) thành lập từ nhiều thập kỷ trước tập hợp các nhà báo theo dõi sát sao hoạt động của tổng thống nhằm duy trì một đội ngũ luân phiên đi theo tổng thống. Nhiệm vụ của nhóm này là phân phối các bản tin trực tiếp và hình ảnh cho toàn bộ giới báo chí rộng lớn hơn nhằm giám sát nhà lãnh đạo quốc gia thay mặt cho công chúng Mỹ. Hiện WHCA chưa có bình luận về sự việc này.