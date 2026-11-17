Công an Quảng Ninh: Đưa phong trào "Ba nhất" thành động lực hành động

Với ba tiêu chí “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, phong trào thi đua “Ba Nhất” đang được Công an Quảng Ninh triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Kỷ luật, bản lĩnh tạo chuyển biến trong công tác

Công an xã Quảng Tân vận động người dân sử dụng đúng mục đích các dụng cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng Công an cơ sở. Muốn chủ động phòng ngừa, không để phát sinh điểm nóng, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nắm chắc địa bàn, kiên trì bám dân và xử lý công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Cách tiếp cận chủ động được thể hiện rõ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số. Ở xã Đông Ngũ, hơn một nửa trong tổng số 18.063 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống trên địa bàn gần 145km². Muốn thông tin pháp luật đến được từng thôn, từng hộ, lực lượng Công an phải kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền. Trong 8 tháng năm 2026, đơn vị tổ chức 29 buổi tuyên truyền trực tiếp với hơn 5.600 lượt người tham gia; đồng thời sử dụng hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và các nhóm Zalo thôn để chuyển tải thông tin. Tổng lượt tiếp cận qua các kênh trực tuyến đạt hơn 14.000.

Tuyên truyền được gắn với tuần tra, kiểm soát và phát hiện vi phạm. Các hành vi liên quan đến hàng cấm, bóng cười, an toàn thực phẩm, môi trường được kiểm tra, xử lý; tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng được chủ động đấu tranh. Trong năm 2026, địa bàn không xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Đáng chú ý, việc phối hợp tổ chức giải bóng đá thanh niên với chủ đề “Chung tay xây dựng xã Đông Ngũ an toàn, lành mạnh, không ma túy” đã đưa thông điệp phòng, chống tệ nạn đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên.

Yêu cầu kỷ luật và trách nhiệm còn thể hiện qua khả năng giải quyết công việc trong điều kiện lực lượng mỏng, khối lượng nhiệm vụ lớn. Chỉ với 6 cán bộ Cảnh sát khu vực phụ trách 6 thôn, hơn 9.200 nhân khẩu tại xã Quảng La, lực lượng Công an vẫn phải bảo đảm đồng thời công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và phục vụ các thủ tục hành chính. Đến nay, đơn vị đã hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm 100% hồ sơ được thực hiện trực tuyến; tỷ lệ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử đạt trên 92% dân số. Công tác vận động giao nộp vũ khí cũng được duy trì, với 5 khẩu súng tự chế, 8 vũ khí thô sơ và 2 kíp nổ được thu hồi.

Những kết quả trên không chỉ phản ánh khối lượng công việc đã hoàn thành, mà còn cho thấy yêu cầu thi đua được đặt vào chính những nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng Công an. Mỗi phần việc đều đòi hỏi sự nghiêm túc và tinh thần chủ động. Khi kỷ luật trở thành thói quen công tác, bản lĩnh được thể hiện qua hành động cụ thể, hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự mới có nền tảng vững chắc.

Gần dân bằng trách nhiệm và hiệu quả công việc

Nếu kỷ luật tạo nền nếp, bản lĩnh chính trị định hướng hành động thì sự gắn bó với nhân dân là yếu tố quyết định để nhiệm vụ của lực lượng Công an nhận được sự đồng tình, ủng hộ. “Gần dân nhất” vì thế không dừng ở việc thường xuyên có mặt tại cơ sở, mà phải được thể hiện qua khả năng lắng nghe, giải thích, chia sẻ và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Công an phường Hà Tu hỗ trợ người dân xác nhận cư trú.

Trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm như Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh, dự án mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, công tác tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương. Phòng An ninh nội địa đã tham gia nắm tình hình, tổ chức đối thoại, giải thích chủ trương thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tiếp nhận kiến nghị để tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đầu tháng 9/2026, có 18 hộ dân liên quan đến 5 dự án đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Kết quả ấy cho thấy ý nghĩa của việc kiên trì vận động, nhất là đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản và sinh kế của người dân. Muốn tạo được đồng thuận, cán bộ thực hiện nhiệm vụ phải nắm chắc quy định, hiểu tâm tư của từng hộ và giải thích trên tinh thần tôn trọng quyền lợi hợp pháp. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong những công việc gần gũi hơn với đời sống thường ngày, như lập lại trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Lắng nghe người dân cũng là một cách để lực lượng Công an nhận diện những vấn đề có thể phát sinh từ cơ sở. Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” được duy trì hằng tháng tại phường Hà Tu tạo điều kiện để người dân phản ánh những bất cập, kiến nghị liên quan đến an ninh, trật tự và công tác quản lý địa bàn. Điều quan trọng không chỉ là tiếp nhận ý kiến, mà còn phải theo dõi, phản hồi và phối hợp giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Khi người dân thấy ý kiến của mình được tôn trọng, giải quyết thấu đáo, mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với cộng đồng sẽ được củng cố.

Tinh thần gần dân còn được thể hiện qua những hoạt động sẻ chia, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự đã nhận đỡ đầu 2 trẻ em, thăm hỏi, hỗ trợ học sinh tại xã Lục Hồn và trao tặng xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 100 lá thư cảm ơn của người dân, cơ quan, tổ chức gửi tới lực lượng Công an Quảng Ninh là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ cộng đồng. Đằng sau mỗi lá thư là một việc làm cụ thể, một sự hỗ trợ kịp thời hoặc một vấn đề được giải quyết với tinh thần trách nhiệm. Đó cũng là thước đo gần gũi nhất để đánh giá hiệu quả của phong trào.

Thi đua “Ba nhất” chỉ có sức sống khi trở thành ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. "Kỷ luật" phải được thể hiện trong tác phong, "trung thành" phải được chứng minh bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ, còn "gần dân" phải được đo bằng sự tin tưởng và đồng thuận của nhân dân. Khi ba yêu cầu ấy gắn kết trong công việc hằng ngày, phong trào không chỉ tạo động lực thi đua trong lực lượng mà còn góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ sự phát triển ổn định của thành phố.