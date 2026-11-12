Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Tiến Trung làm việc với 6 xã, phường khu vực Móng Cái

Ngày 12/11, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Quảng Ninh, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 6 phường, xã: Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Hải Ninh, Hải Sơn, Vĩnh Thực.

Quang cảnh cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung đã nghe các địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2026, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2027.

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy 6 phường, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của thành phố và nhiệm vụ công tác năm phù hợp với thực tiễn địa phương, có trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, cả 6 xã, phường đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo các địa phương cũng đã báo cáo rõ những vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình điều hành hoạt động kinh tế - xã hội.

Đại diện các Ban xây dựng Đảng Thành ủy và các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đã tham gia ý kiến liên quan đến đề xuất của 6 địa phương.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương, đánh giá cao những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, đồng thời ghi nhận những khó khăn chung của các địa phương liên quan đến: Quản lý trụ sở tài sản dôi dư, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển doanh nghiệp đảm bảo bền vững, thúc đẩy du lịch, thương mại, vấn đề biên chế, bố trí việc làm, hướng dẫn công tác dân vận, công tác kiểm tra, nội chính và một số nội dung khác.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an TP Quảng Ninh, làm việc với 6 xã, phường khu vực Móng Cái

Đồng chí Thiếu tướng nhấn mạnh: Khó khăn của các địa phương khu vực Móng Cái cũng là những khó khăn chung của các địa phương trong toàn thành phố. Từ việc nhận diện rõ vấn đề mấu chốt, xác định đúng điểm nghẽn, với trách nhiệm được phân công theo dõi khu vực Móng Cái, đồng chí Thiếu tướng đã làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền, chỉ đạo các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Thiếu tướng nhấn mạnh: Khu vực Móng Cái là Trung tâm kinh tế cửa khẩu, thương mại, logistics, là điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế. Đây là khu vực trọng điểm trong phát triển kinh tế của Quảng Ninh. Thành tựu đối với 6 xã, phường không chỉ là việc duy trì kết quả, mà phải tạo chuyển biến rõ nét hơn về chất lượng lãnh đạo, năng lực điều hành và những điểm nhấn về kinh tế - xã hội để xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển .

Đồng chí Thiếu tướng đã định hướng 7 nội dung, yêu cầu BTV Đảng ủy 6 xã, phường: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, duy trì nghiêm lề lối sinh hoạt, đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, lấy kết quả, sản phẩm, uy tín với nhân dân làm tiêu chí đánh giá cán bộ, chấn chỉnh các hạn chế thiếu sót ngay từ khi mới phát sinh.

Nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, hiệu lực hiệu quả điều hành của chính quyền. Giao đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo đánh giá toàn diện kết quả việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, rà soát các chỉ tiêu và có đánh giá thực chất. Quản lý tốt đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Trên cơ sở lợi thế về vị trí địa lý, các điều kiện kinh tế - xã hội, đồng chí Thiếu tướng yêu cầu 6 xã, phường khu vực Móng Cái chú trọng phát triển hơn nữa lợi thế về công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân, tăng cường, chủ động giao lưu, giao thương, thúc đẩy thương mại dịch vụ, phải hình thành không gian liên kết 6 địa phương đặt trong không gian tổng thể phát triển khu vực Móng Cái nói riêng, toàn thành phố nói chung. Nghiên cứu thống nhất định hướng phân bổ bổ trợ lẫn nhau, cùng phát triển. Nghiên cứu cơ chế giao ban, trao đổi định kỳ giữa lãnh đạo 6 địa phương để thống nhất hướng phát triển chung.

Đồng chí giao nhiệm vụ cho Công an 6 xã, phường làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, nắm tình hình từ sớm, từ xa, đề xuất các vấn đề đảm bảo ANTT, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, trật tự kỷ cương. Các địa phương quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân.