Chủ động phòng ngừa, giữ vững địa bàn không ma túy

Là một trong 14 xã, phường, đặc khu được công nhận “Địa bàn không ma túy” năm 2025, xã Hải Lạng đang tập trung giữ vững kết quả này trước những nguy cơ ma túy có thể phát sinh trong cộng đồng. Công an xã tăng cường rà soát, xét nghiệm, quản lý những trường hợp liên quan đến ma túy; phối hợp với các thôn, doanh nghiệp kiểm soát tình hình, đồng thời quan tâm hỗ trợ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, tránh tái nghiện.

Công an xã Hải Lạng tổ chức test ma túy đối với công nhân lao động tại đầm nuôi trồng thủy sản.

Để nắm chắc từng địa bàn dân cư, từng nhóm đối tượng, Công an xã Hải Lạng thường xuyên rà soát, xác minh thông tin về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện và những trường hợp có biểu hiện nghi vấn; tổ chức xét nghiệm nhanh chất ma túy theo quy định.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã thực hiện xét nghiệm 680 trường hợp, phát hiện 1 vụ/1 đối tượng phạm tội về ma túy; xử phạt hành chính 2 trường hợp với tổng số tiền 3 triệu đồng; lập hồ sơ quản lý 3 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy và vận động 1 trường hợp đi cai nghiện tự nguyện. Kết quả này là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình, nhất là những địa bàn, nhóm đối tượng cần tập trung quản lý.

Một trong những nội dung được Công an xã chú trọng là kiểm soát tình hình, trao đổi thông tin, rà soát cư trú tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có đông lao động, nhất là người từ địa phương khác đến làm việc. Đồng thời, tuyên truyền về tác hại của ma túy và trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật.

Anh Trần Văn Đoàn, Giám đốc Công ty TNHH Giống thủy sản Đồng Rui (xã Hải Lạng) cho biết: Doanh nghiệp đồng tình với việc lực lượng chức năng tổ chức rà soát, xét nghiệm ma túy đối với các trường hợp thuộc diện kiểm tra. Đây là biện pháp cần thiết để kịp thời phát hiện nguy cơ, góp phần bảo đảm an toàn trong môi trường sản xuất. Doanh nghiệp cũng sẵn sàng phối hợp cung cấp thông tin, quản lý người lao động và tuyên truyền để mỗi người nâng cao ý thức phòng tránh ma túy.

Công an xã Hải Lạng hướng dẫn các thôn rà soát người nghiện, người sau cai nghiện.

Ở các thôn, việc rà soát không chỉ dựa vào danh sách quản lý, mà còn gắn với nắm bắt tình hình thực tế trong khu dân cư. Những trường hợp từng liên quan đến ma túy, người có biểu hiện bất thường được các tổ rà soát chú ý, kịp thời trao đổi với Công an xã khi có thông tin cần xác minh.

Chị Ngô Thị Duyên, Trưởng thôn Hà Dong, cho biết: Tổ rà soát của thôn thường xuyên nắm tình hình trong nhân dân. Qua đó, thôn có thể phối hợp với lực lượng công an theo dõi, quản lý, không để những vấn đề phát sinh trong khu dân cư bị bỏ qua.

Cùng với việc phát hiện, ngăn chặn vi phạm, xã Hải Lạng cũng chú trọng quản lý người sau cai nghiện. Đây là khâu quan trọng bởi nếu không có việc làm, thiếu sự quan tâm của gia đình và cộng đồng, người sau cai nghiện rất dễ gặp khó khăn khi trở lại cuộc sống bình thường. Vì vậy, bên cạnh việc quản lý theo quy định, địa phương quan tâm vận động, hỗ trợ họ tìm việc làm, ổn định sinh hoạt, tránh xa những mối quan hệ và môi trường có nguy cơ dẫn đến tái nghiện.

Thiếu tá Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng Công an xã Hải Lạng, cho biết: Đơn vị tiếp tục tập trung rà soát, quản lý chặt những trường hợp liên quan đến ma túy, tăng cường kiểm tra, nắm tình hình tại các khu dân cư, doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với các lực lượng ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy. Những trường hợp vi phạm sẽ được phát hiện, xử lý theo quy định; các trường hợp sau cai nghiện được quan tâm quản lý, hỗ trợ để hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Dù được công nhận là địa bàn không ma túy, nhưng trên thực tế xã Hải Lạng vẫn có thể xuất hiện tệ nạn và tội phạm về ma túy nếu công tác quản lý bị buông lỏng. Vì vậy, duy trì việc rà soát, kiểm tra và sự phối hợp giữa Công an xã với các thôn, doanh nghiệp, người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ninh có trên 50% địa bàn cấp xã không ma túy, tiến tới xây dựng thành phố không ma túy.