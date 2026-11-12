Công an Thanh Hóa bác thông tin từ tài khoản Facebook 'Lợn Rừng Quảng Thành'

Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin vụ tai nạn xảy ra tại phường Quảng Phú sau bài đăng trên mạng xã hội "Mong một phiên toà công tâm, trả lại công bằng cho em gái tôi"

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 04/11, tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải các bài viết, video phản ánh những nội dung liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện các hoạt động tố tụng đối với Phạm Thị Hạnh (SN 2007, trú tại tổ dân phố Tân Trọng, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa). Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, tương tác và bình luận của cộng đồng mạng, đồng thời xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về vụ việc.

Cơ quan công an khẳng định, nội dung tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành” đã đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm và tạo dư luận không tốt ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh những nội dung được đăng tải trên mạng xã hội. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15h30 ngày 05/5, tại khu vực ngã tư đường Lê Niệm giao với đường nội thị, thuộc tổ dân phố Hưng Thọ (phường Quảng Phú), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô biển kiểm soát 30K-604.22 do Nguyễn Hữu Tới (SN 1994, trú số 97 Tạnh Xá, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển và xe máy điện biển kiểm soát 36MĐ1-634.05 do Phạm Thị Hạnh (SN 2007, tại phố Tân Trọng, phường Quảng Phú) điều khiển, chở phía sau bà Nguyễn Thị Đua (SN 1950, trú phố 1, phường Quảng Phú). Sau va chạm, bà Đua bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng tử vong khoảng 15h45 ngày 6/5.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện di chuyển trên đường Lê Niệm theo hướng Nam - Bắc, trong khi xe ô tô di chuyển trên đường nội thị theo hướng Đông - Tây.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và điều tra xác định điểm va chạm đầu tiên nằm giữa mặt trước ba đờ sốc trước, ốp nhựa mặt nạ ô tô với mặt ngoài ốp nhựa bên phải thân xe và mặt ngoài bên phải tay nâng xe máy điện.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức; cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi, không thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông đường bộ (vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024).

Do đó, Cơ quan điều tra có đầy đủ tài liệu, chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can số 2177, 2178/QĐ-VPCQCSĐT đối với Nguyễn Hữu Tới và Phạm Thị Hạnh về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Ngày 22/7, Viện KSND khu vực 1 (Viện KSND tỉnh Thanh Hoá) ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 411, 412; ngày 27/8, ban hành Cáo trạng số 182/CT-VKSNDKV1, đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật. Hiện nay, TAND Khu vực 1 (Thanh Hoá) có lịch xét xử vụ án theo thẩm quyền.

“Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND và TAND tỉnh Thanh Hóa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai. Nội dung tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành” đã tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm và tạo dư luận không tốt ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn...”, Công an tỉnh Thanh Hoá khẳng định.

Để phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng vụ việc để xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, đối với gia đình bị hại, cần chấp hành đúng các quy định của pháp luật; trường hợp có ý kiến, kiến nghị liên quan đến vụ án, đề nghị liên hệ Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đối với người dân, cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là những nội dung liên quan đến hoạt động điều tra, xử lý vụ án, vụ việc, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân