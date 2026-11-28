Tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 62 khiến 1 người tử vong

Ngày 27/11, trên tuyến Quốc lộ 62, đoạn qua địa bàn xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 27/11, tại Km số 8, Quốc lộ 62 đoạn qua địa bàn ấp 3, xã Mỹ An xảy ra va chạm giữa xe tải mang biển kiểm soát 67H-054.32 (chưa rõ người điều khiển) và xe mô tô mang biển kiểm soát 51L5-1381 do ông Trần Hồng N. (45 tuổi, ngụ ấp 6, xã Mỹ An) điều khiển. Vụ tai nạn khiến ông N. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Mỹ An phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Quốc lộ 62 là tuyến đường huyết mạch từ trung tâm tỉnh đến các địa phương vùng Đồng Tháp Mười, kết nối với Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Sau thời gian dài đưa vào khai thác, sử dụng, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhiều đoạn bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hiện tuyến đường này đang chờ được nâng cấp, mở rộng./.