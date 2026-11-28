Lào Cai: Truy xét qua camera, xử phạt tổng 18,25 triệu đồng đối với người vi phạm và chủ phương tiện

Ngày 27/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Bảo Ái sử dụng dữ liệu camera giám sát, xác minh và xử lý một trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nhiều quy định về trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, ngoài người điều khiển bị phạt 9,25 triệu đồng, chủ phương tiện cũng bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Qua khai thác dữ liệu camera, lực lượng chức năng phát hiện xe mô tô có các vi phạm: biển số bị che lấp, người điều khiển không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái. Qua xác minh, người điều khiển là L.V.M (sinh năm 2008, trú tại thôn Khe Nhàn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai).

Hình ảnh phương tiện và các hành vi vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 lập biên bản vi phạm hành chính đối với L.V.M về 5 hành vi: không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái, điều khiển xe gắn biển số bị che lấp, không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự còn hiệu lực. Tổng mức phạt là 9.250.000 đồng, phương tiện bị tạm giữ 10 ngày làm việc.

Hình ảnh phương tiện và các hành vi vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.

Đồng thời, chủ phương tiện là ông L.V.Q (sinh năm 1970, trú tại xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai) cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, với mức phạt 9.000.000 đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Bảo Ái khuyến cáo các bậc phụ huynh nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Mỗi thanh thiếu niên cần nghiêm túc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định.