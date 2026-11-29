Xe bán tải va chạm với xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại xã Chư Sê.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 50 phút ngày 28-11 tại Km1632+850 m trên đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc thôn 9, xã Chư Sê.

Xe bán tải khi đang chuyển hướng đã va chạm với xe máy đi cùng chiều. Ảnh: Duy Hải

Thời điểm trên, anh Đào Hùng Phú (SN 1998, trú tại xã Chư Sê) điều khiển xe bán tải BKS 81C-922.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến đoạn Km1632+850 m, anh Phú chuyển hướng từ trái sang phải chiều di chuyển thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 81K3-62xx do anh Đ.K.N. (SN 1997, trú tại xã Ia Ko) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau lên.

Vụ tai nạn khiến anh N. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) đã phối hợp cùng Công an xã Chư Sê và các lực lượng liên quan đảm bảo an toàn giao thông ở hiện trường, phục vụ công tác điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.