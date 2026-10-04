Công an TP Huế: Kiên quyết xử lý phương tiện quá khổ, quá tải

Nhằm góp phần đảm bảo bình yên trên các cung đường, Công an TP Huế triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó kiên quyết xử lý phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Huế Đại tá Nguyễn Đình Dương về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với phương tiện chở hàng hóa quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng, cuối tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế vừa tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề trên toàn tuyến.

Kiểm tra các phương tiện vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn Huế.

Ngay trong ngày đầu ra quân, Phòng CSGT Công an TP Huế đã tập trung lực lượng, phương tiện, thành lập 6 Tổ công tác, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, trọng tâm là các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 49, các tuyến đường nội thị và tỉnh lộ. Các Tổ công tác triển khai đồng bộ tuần tra cơ động kết hợp kiểm soát tại các điểm trên tuyến, địa bàn được phân công, tập trung kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng và các hành vi vi phạm có liên quan.

Trực tiếp kiểm tra công tác triển khai tại các tuyến, địa bàn, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng CSGT Công an TP Huế yêu cầu các Tổ công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời bảo đảm quá trình kiểm tra, xử lý đúng quy định, không để xảy ra tình trạng né tránh, bỏ lọt vi phạm.

Theo quy định mới (có hiệu lực từ ngày 15/8/2026), hành vi chở thiết bị vượt quá chiều dài bị xử lý nghiêm với mức phạt cao hơn trước đây.

Chỉ sau 1 buổi đầu ra quân, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản 15 trường hợp với 30 lỗi vi phạm. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu là chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, vi phạm quy định về phù hiệu và chủ phương tiện giao phương tiện cho người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm. Kết quả ngay trong ngày đầu ra quân cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng CSGT trong thực hiện chuyên đề, tập trung đúng vào những nhóm phương tiện tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao.

Cũng trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải trong tháng 9/2026, CSGT Công an TP Huế tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải hàng hóa, trong đó tập trung vào các trường hợp xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc chở thiết bị có kích thước sai quy định, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1- nơi mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện đi qua; Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng CSGT tiến hành kiểm tra các loại xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc vận chuyển thiết bị có hình dạng thùng hoặc có hình dạng như container. Các loại thiết bị này có công năng tương tự như một thùng container, thường được các đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng để chứa hàng hóa nông sản, dăm gỗ… vận chuyển từ mỏ, bãi để về nhập tại các nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn.

Cắt xe vi phạm về kích thước buộc phải xử lý trước khi tiếp tục lưu thông.

Tại hiện trường, lực lượng CSGT tiến hành đo đạc kích thước phương tiện và thiết bị hàng hóa, đồng thời đối chiếu với các thông số kỹ thuật được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của sơ mi rơ moóc để xác định việc chấp hành quy định. Kết quả kiểm tra cho thấy, có nhiều phương tiện xe đầu kéo chở phần thiết bị như container có kích thước vượt quá chiều dài toàn bộ từ 1,5 m đến 2m so với chứng nhận kiểm định của sơmi rơ moóc.

Đối với các phương tiện có kích thước lớn, vượt quá kích thước theo quy định sẽ làm che khuất hệ thống đèn tín hiệu, đèn cảnh báo phía sau xe, khi lưu thông trên đường có thể gây khó khăn trong quá trình chuyển hướng, quay đầu, đi qua các nút giao. Đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ va chạm với các phương tiện đi từ phía sau. Sau khi xác định thiết bị được chở trên xe không bảo đảm yêu cầu về kích thước, lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản, xử lý và yêu cầu chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp khắc phục kích thước của các thiết bị trước khi tiếp tục di chuyển.

Xử lý tài xế điều khiển phương tiện vi phạm chở quá tải trọng.

Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, theo quy định mới (có hiệu lực từ ngày 15/8/2026), hành vi chở thiết bị vượt quá chiều dài bị xử lý nghiêm. Theo đó, người điều khiển xe thực hiện hành vi chở thiết bị có hình dạng thùng hoặc có hình dạng tương tự như container vượt quá chiều dài toàn bộ được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của rơ moóc, sơ mi rơ moóc sẽ bị xử phạt. Không chỉ người điều khiển phương tiện, chủ xe cũng bị xử lý nếu giao phương tiện hoặc để người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Theo đó, trường hợp chủ xe giao phương tiện hoặc để người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi quy định tại điểm d khoản 8 Điều 21 thì sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 26 triệu đồng đối với cá nhân, từ 40 triệu đồng đến 52 triệu đồng đối với tổ chức.

Tại hội nghị sơ kết công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2026, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xe quá khổ, quá tải, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật...

Cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe trước khi tổ chức vận chuyển hàng hóa thiết bị có kích thước lớn cần kiểm tra kỹ thông số kỹ thuật của sơmi rơ moóc, kích thước thực tế của hàng hóa và các điều kiện liên quan. Trường hợp thiết bị hình dạng thùng hoặc thiết bị như container được chở vượt quá kích thước bao của sơ mi rơ moóc thì cần phải điều chỉnh, cắt bỏ phần vượt quá theo đúng kích thước quy định trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi tham gia giao thông.

Tại hội nghị sơ kết công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xe quá khổ, quá tải, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; tập trung vào những tuyến, địa bàn, thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cao, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.