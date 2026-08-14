Tăng cường đảm bảo ATGT trên tuyến quốc lộ

Chạy qua địa bàn Quảng Ninh, các tuyến Quốc lộ 4B, 17B, 18A, 18C và 279 lúc nào cũng nườm nượp xe tải lớn, container và xe khách đường dài. Mật độ xe đông đúc khiến nguy cơ tai nạn luôn rình rập. Trước tình hình này, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường cắm chốt, tuần tra và xử lý nghiêm vi phạm để giữ an toàn cho người dân.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh xảy ra 88 vụ TNGT, làm chết 52 người, bị thương 56 người. Những con số này cho thấy tình hình TNGT trên các tuyến quốc lộ đi qua Quảng Ninh vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải tiếp tục quyết liệt hơn trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa.

Nhìn lại các vụ tai nạn, nguyên nhân cốt lõi vẫn nằm ở ý thức người lái: Phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng ẩu, vi phạm nồng độ cồn hoặc mệt mỏi sau vô-lăng. Trên các tuyến quốc lộ mật độ xe tải, container dày đặc, chỉ một phút chủ quan của tài xế cũng đủ trả giá bằng tai nạn.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra phương tiện trên QL279 đoạn đi qua địa bàn phường Cao Xanh.

Thượng tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an Quảng Ninh, cho biết: Đơn vị đã chủ động khoanh vùng các khung giờ có nguy cơ xảy ra tai nạn, tuyến đường nguy cơ cao để bố trí lực lượng đón lõng, kiểm soát. Trong đó, tập trung mạnh vào các lỗi trực tiếp gây tai nạn như: Nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, sai làn, quá tải. Song song với phạt nghiêm, lực lượng cũng phối hợp cùng chính quyền, doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành.

Để siết chặt trật tự, Phòng CSGT kết hợp tuần tra lưu động với lực lượng hóa trang, tận dụng camera nghiệp vụ và thiết bị ghi hình hiện đại để phạt nguội. Việc đưa công nghệ vào giám sát giúp phát hiện chính xác vi phạm, chặn đứng tình trạng tài xế né chốt, tăng tính răn đe.

Trung tá Nguyễn Quốc Trình, Đội phó Đội CSGT Đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an Quảng Ninh, cho biết: “Chúng tôi liên tục ra quân trên các tuyến trọng điểm như Quốc lộ 18A, 18C và các tuyến có lưu lượng phương tiện lớn. Cùng với lập biên bản vi phạm, tổ công tác trực tiếp nhắc nhở, phát tài liệu hướng dẫn lái xe an toàn cho tài xế. Mục tiêu cuối cùng không phải là phạt thật nhiều, mà là giúp người dân tự nâng cao ý thức để giữ an toàn bền vững”.

Là tài xế thường xuyên chạy tuyến Quốc lộ 18A, anh Nguyễn Thái Linh cho biết, việc CSGT tăng cường cắm chốt, làm nghiêm thời gian qua đã khiến anh em lái xe cẩn trọng hơn hẳn. Tuy nhiên, anh Linh cho rằng cốt lõi vẫn là sự tự giác: Mỗi người nhường nhau một chút, tuân thủ tốc độ thì đường mới an toàn.

Thực tế cho thấy, bảo đảm ATGT trên các tuyến quốc lộ không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà còn cần sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chính quyền địa phương cần tiếp tục rà soát, xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT, bổ sung hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, đèn tín hiệu và các công trình bảo đảm ATGT. Các doanh nghiệp vận tải phải quản lý chặt chẽ lái xe, kiểm tra điều kiện kỹ thuật của phương tiện, không giao xe cho lái xe không đủ điều kiện hoặc làm việc quá thời gian quy định. Các cơ sở đào tạo lái xe cần tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống và ý thức chấp hành pháp luật.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra phương tiện vận chuyển hành khách lưu thông trên QL18A đoạn đi qua địa bàn phường Cẩm Phả.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuần tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng nhóm đối tượng; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông. Đối với các tuyến quốc lộ có mật độ phương tiện lớn, lực lượng CSGT sẽ duy trì tuần tra 24/24 giờ vào những thời điểm cần thiết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

TNGT luôn để lại những mất mát không gì bù đắp được đối với mỗi gia đình và toàn xã hội. Vì vậy, cùng với sự quyết liệt của lực lượng CSGT, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức tự giác của mỗi người khi tham gia giao thông. Khi chính quyền, lực lượng chức năng, doanh nghiệp vận tải và người dân cùng chung tay thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên các tuyến quốc lộ sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Quảng Ninh.