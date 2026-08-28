Quản lý chặt xe container, góp phần bảo đảm ATGT

Với đặc thù là phương tiện có kích thước và trọng tải lớn, nếu người điều khiển thiếu ý thức hoặc không tuân thủ quy định, xe container có thể trở thành nguồn nguy cơ dẫn đến mất ATGT.

Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 600 phương tiện xe container của 10 doanh nghiệp đang hoạt động. Bên cạnh số phương tiện thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn, hằng ngày còn có nhiều xe container của các tỉnh, thành phố khác lưu thông trên địa bàn Quảng Ninh. Lưu lượng phương tiện lớn khiến áp lực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường huyết mạch ngày càng gia tăng.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra phương tiện xe container lưu thông trên QL18A đoạn đi qua địa bàn phường Bãi Cháy.

Theo Trung tá Vũ Khắc Trung, Đội phó Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT (Công an tỉnh), số phương tiện container hoạt động trên địa bàn khá lớn, trong đó có cả phương tiện của các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Vì vậy, công tác kiểm tra, kiểm soát cần được thực hiện thường xuyên, nhất là tại những tuyến đường có mật độ phương tiện vận tải hàng hóa cao.

Thực tế cho thấy, xe container có những đặc thù riêng so với các loại phương tiện khác. Do xe có kích thước, trọng tải lớn, dài, tầm quan sát của lái xe có những điểm hạn chế, trong khi khoảng cách phanh và thời gian xử lý tình huống cũng lớn hơn. Khi lưu thông trong điều kiện đường đông phương tiện, chỉ một tình huống bất ngờ xảy ra cũng có thể khiến việc xử lý trở nên khó khăn.

Đặc biệt, vào các khung giờ cao điểm, khi lượng phương tiện cùng lưu thông tăng cao, nguy cơ mất an toàn càng hiện hữu. Xe container khi chuyển hướng, chuyển làn, dừng đỗ hoặc đi qua các nút giao luôn cần khoảng không gian lớn. Nếu người điều khiển thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn hoặc chuyển làn đột ngột sẽ dễ phát sinh va chạm với các phương tiện đi bên cạnh. Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông liên quan đến xe container đã xảy ra 10 vụ, làm chết 7 người, bị thương 2 người.

Anh Trần Trọng Nghĩa, lái xe Công ty TNHH Vận tải Long An, cho biết: Trong bối cảnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh phát triển hệ thống cảng biển, logistics, khu công nghiệp và các hoạt động xuất nhập khẩu, thì việc gia tăng phương tiện container là xu hướng khó tránh khỏi. Do đó, mục tiêu không phải là hạn chế hoạt động vận tải hàng hóa mà phải quản lý tốt để hoạt động này diễn ra an toàn, thông suốt, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.

Để làm được điều đó, trước hết cần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải. Các doanh nghiệp có phương tiện container hoạt động trên địa bàn phải xác định bảo đảm an toàn giao thông là yêu cầu bắt buộc trong quá trình kinh doanh. Cùng với quản lý phương tiện, doanh nghiệp cần quản lý chặt đội ngũ lái xe, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện, nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, khoảng cách, làn đường, thời gian lái xe và các quy định liên quan.

Về phía lực lượng chức năng, công tác tuần tra, kiểm soát cần tiếp tục được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Cần xác định các tuyến đường, khung giờ thường xuyên có xe container hoạt động để bố trí lực lượng phù hợp, tập trung kiểm tra những lỗi có nguy cơ cao gây tai nạn như vi phạm tốc độ, chuyển làn, vượt sai quy định, không giữ khoảng cách an toàn, sử dụng rượu, bia khi lái xe và các vi phạm liên quan đến tải trọng, kích thước phương tiện.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm lực lượng CSGT còn tuyên truyền các quy định an toàn cho lái xe để nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Ông Trần Văn Thuyết, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vận tải Quảng Ninh, cho biết: Để đảm bảo an toàn giao thông, trong đó có phương tiện xe container thì việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp vận tải là điều cần thiết. Thông tin về các trường hợp lái xe thường xuyên vi phạm cần được trao đổi để doanh nghiệp có biện pháp chấn chỉnh, giáo dục. Những doanh nghiệp thực hiện tốt cần được khuyến khích, nhân rộng các mô hình quản lý phương tiện, quản lý lái xe hiệu quả.

Quản lý chặt phương tiện, kiểm soát nghiêm vi phạm, nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp và ý thức người lái xe chính là những giải pháp căn cơ để hạn chế nguy cơ tai nạn từ xe container. Khi mỗi doanh nghiệp cùng vào cuộc, mỗi lái xe nâng cao trách nhiệm và lực lượng chức năng kiểm soát hiệu quả, hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn sẽ vừa bảo đảm thông suốt, vừa góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.