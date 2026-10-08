Hợp luyện sẵn sàng cho diễn tập phòng chống khủng bố, giải cứu con tin năm 2026

Nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến và sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, những ngày này, các lực lượng vũ trang thành phố Quảng Ninh đang tích cực tổ chức hợp luyện thực binh, thuần thục từng phương án kỹ, chiến thuật, sẵn sàng cho cuộc diễn tập phòng chống khủng bố, giải cứu con tin năm 2026.

Buổi hợp luyện diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh. Nội dung diễn tập tập trung xử lý các tình huống an ninh phức tạp, trong đó có các tình huống bảo vệ an ninh, an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, áp chế UAV, gây rối an ninh trật tự, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin...

Lực lượng chỉ huy lên kế hoạch đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn.

Tình huống giả định nhóm người bị các đối tượng xấu xúi giục, kích động gây rối an ninh, trật tự.

Công an thành phố huy động các lực lượng trấn áp các đối tượng quá khích.

Lực lượng chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia trấn áp các đối tượng gây rối an ninh, trật tự.

Đội hình lá chắn của lực lượng Cảnh sát Cơ động tạo thế vững chắc trước các đối tượng quá khích sử dụng nhiều hung khí tấn công.

Ban Chỉ huy tác chiến điều động rô bốt tự hành bắn quả nổ và xe phun nước chống bạo loạn.

Lực lượng trinh sát của Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố sử dụng súng áp chế UAV của đối tượng khủng bố.

Lực lượng CSCĐ sử dụng UAV mang theo quả nổ để xử lý, giải tán đám đông, chấm dứt bạo loạn.

Tình huống giả định nhóm đối tượng khủng bố thực hiện hành vi bắt cóc con tin.

Các chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm thực hiện kỹ thuật đu cáp, phối hợp kỹ thuật bắn súng.

Xe bọc thép đặc chủng S5 được điều động.

Lực lượng Cảnh sát cơ động sử dụng xe bọc thép đặc chủng RAM-2000...

...và xe bọc thép IAG cơ động tiếp cận mục tiêu.

Tổ dây chiến thuật thực hiện kỹ thuật xuống dây "con bọ cạp".

Các tổ đánh bắt kiểm soát khu vực, khống chế và bắt giữ các đối tượng khủng bố, tiếp cận giải cứu con tin.

Lực lượng y tế tiếp cận hỗ trợ người bị thương. Tổ đánh bắt áp giải các đối tượng vừa bị bắt giữ lên xe đưa về nơi giam giữ.

Tổ lực lượng rà phá bom mìn và chó nghiệp vụ tiến hành kiểm tra khu vực.

Tình huống giả định bom tự chế phát nổ gây cháy lớn, lực lượng Cảnh sát PCCC được điều động.

Xe chữa cháy, xe thang chữa cháy và xe téc nước là phương tiện chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.