Công bố quyết định thanh tra tại một số doanh nghiệp ngoài nhà nước

Chiều 26/10, Thanh tra thành phố Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về kế toán và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước năm 2024-2025 tại một số doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra.

Theo quyết định, nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về kế toán và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2025; trường hợp cần thiết sẽ xem xét các nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ này. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc trực tiếp tại đơn vị, kể từ ngày công bố quyết định, không bao gồm ngày lễ, ngày nghỉ.

Cuộc thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật về kế toán, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và xử lý vi phạm nếu có. Qua đó, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa thất thu ngân sách nhà nước, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.