Thanh tra thành phố phát động thi đua 90 ngày đêm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Sáng 5/10, Thanh tra thành phố phát động đợt thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, bản lĩnh của cán bộ, công chức, thực hiện đợt thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, Thanh tra thành phố sẽ tăng tốc hoàn thành 100% cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Quang cảnh lễ phát động.

Trong đó, tập trung toàn bộ lực lượng, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các cuộc thanh tra theo kế hoạch; khẩn trương hoàn thiện, ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp; tham mưu, thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, chủ động đề xuất các biện pháp xử lý kiến nghị, thu hồi sau thanh tra.

Cùng với đó, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân; xử lý, phân loại đơn thư kịp thời, chính xác, đúng thẩm quyền; chú trọng về thời gian giải quyết đơn; chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp để xử lý, giải quyết đơn thư, tích cực rà soát, tổng hợp thông tin, tăng cường phối hợp để chủ động có biện pháp phòng ngừa các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Cán bộ công chức, viên chức Thanh tra thành phố tham dự lễ phát động.

Đồng thời, tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố. Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, thông tin, báo cáo; hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Thanh tra thành phố chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đẩy mạnh xây dựng ngành và chuyển đổi số; đồng thời tổng kết, đánh giá, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Đợt thi đua là hoạt động thiết thực hưởng ứng chỉ đạo của UBND thành phố về triển khai 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá, góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 của ngành Thanh tra và thành phố Quảng Ninh.