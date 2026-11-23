Gặp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam

Chiều 23/11, Thanh tra TP Quảng Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam 23/11 (1945 - 2026).

Cùng với sự trưởng thành của ngành Thanh tra Việt Nam, Thanh tra TP Quảng Ninh đã trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2026).Trên mọi chặng đường ấy, Thanh tra Quảng Ninh luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kỷ luật và đồng tâm; hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Đặc biệt, thực hiện Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, từ ngày 1/7/2025, hệ thống cơ quan thanh tra trên địa bàn được tổ chức lại một cách căn bản. Trong đó, thanh tra các sở, ngành và thanh tra cấp huyện kết thúc hoạt động; toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và đội ngũ công chức được chuyển về Thanh tra thành phố và hoạt động ngày càng đi vào nền nếp.

Các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Phát huy truyền thống 81 năm của ngành và gần 70 năm của Thanh tra TP Quảng Ninh, Thanh tra thành phố tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, khách quan, công tâm, liêm chính; mỗi cán bộ thanh tra thực sự là "tấm gương sáng" như lời Bác dạy; nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới và vị thế thành phố trực thuộc Trung ương; đổi mới phương thức hoạt động, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả sau thanh tra.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Đồng thời, Thanh tra thành phố làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ, theo dõi, đôn đốc; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "hồng" vừa "chuyên", đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm.