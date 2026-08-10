Tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị thanh tra còn tồn đọng

Ngày 10/8, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện các kết luận thanh tra còn tồn đọng, chưa được thực hiện dứt điểm trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, hiện toàn tỉnh có 234 kết luận thanh tra với 964 kiến nghị đang tiếp tục được theo dõi. Trong đó, 201 kết luận với 632 kiến nghị còn tồn đọng, chưa được thực hiện dứt điểm và đã quá thời hạn. Đáng chú ý, có 52 kiến nghị liên quan đến xử lý kinh tế, cần thu hồi về ngân sách nhà nước. Nguyên nhân tồn đọng chủ yếu do tính chất phức tạp của một số vụ việc, sự thay đổi của cơ chế, chính sách, pháp luật; bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quyết liệt, công tác phối hợp có thời điểm chưa kịp thời.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã tập trung rà soát, làm rõ nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm xử lý dứt điểm từng nhóm vụ việc, hạn chế tình trạng kéo dài, tồn đọng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, phân loại toàn bộ các kiến nghị còn tồn đọng, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng phương án xử lý cụ thể, phù hợp.

Đối với những vụ việc vướng mắc kéo dài, vượt thẩm quyền do cơ chế, chính sách, các cơ quan chức năng cần chủ động nghiên cứu, khẩn trương tham mưu phương án để UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, tháo gỡ. Đồng chí yêu cầu không để việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra kéo dài qua nhiều năm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và quản lý nhà nước trên địa bàn.