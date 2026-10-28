Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả xuất khẩu máy biến áp sang Philippines

Sáng 28/10, tại phường Quang Hanh, Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả (VEE) tổ chức lễ mừng xuất khẩu máy biến áp đầu tiên sang Cotabato Light & Power Company, doanh nghiệp phân phối điện thuộc Tập đoàn AboitizPower, một trong những tập đoàn năng lượng hàng đầu Philippines. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của Công ty, khẳng định năng lực thiết kế, chế tạo thiết bị điện theo yêu cầu kỹ thuật quốc tế.

﻿ Các đại biểu chúc mừng Công ty trong lễ mừng xuất khẩu lô máy biến áp đầu tiên sang thị trường Philippines.

Sản phẩm xuất khẩu lần này là máy biến áp 25/33MVA-69/13.8kV, được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60076 (bộ tiêu chuẩn quốc tế cốt lõi và quan trọng nhất dành cho máy biến áp điện).

Máy được tích hợp hệ thống bảo vệ, giám sát nhiệt độ điểm nóng cuộn dây. Đồng thời, các thông số thiết kế được tính toán phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm, môi trường gần biển và yêu cầu chịu ngắn mạch của lưới điện Philippines.

Đáng chú ý, hệ thống điện Philippines sử dụng tần số 60Hz, khác với tần số 50Hz tại Việt Nam. Do đó, máy biến áp được Công ty thiết kế riêng để đáp ứng yêu cầu vận hành của lưới điện nước bạn.

Sản phẩm xuất khẩu là máy biến áp 25/33MVA-69/13.8kV, được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60076, có trị giá 700.000 USD.

Để được lựa chọn cung cấp sản phẩm, Công ty đã trải qua quy trình đánh giá nhiều bước, từ thẩm định hồ sơ năng lực, đánh giá trực tiếp tại nhà máy đến phê duyệt thiết kế chi tiết và chứng kiến thử nghiệm xuất xưởng.

Sản phẩm đã hoàn thành các hạng mục thử nghiệm theo yêu cầu và được khách hàng chấp thuận. Kết quả này cho thấy năng lực đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và quy trình kiểm soát sản phẩm của doanh nghiệp, tạo tiền đề để tiếp cận các thị trường quốc tế.

Từ kết quả bước đầu tại Philippines, Công ty định hướng tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng vị thế nhà cung cấp thiết bị điện uy tín trong khu vực. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp và tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế của thành phố.