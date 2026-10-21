Chi cục Hải quan khu vực VIII: Chủ động tìm nguồn thu mới

Nhằm góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số của thành phố theo hướng bền vững, Chi cục Hải quan khu vực VIII tập trung triển khai các giải pháp thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), tạo nguồn thu ngân sách.

XNK hàng hoá qua lối mở Km3+4, phường Móng Cái 3.

9 tháng năm 2026, hoạt động XNK qua địa bàn do Chi cục Hải quan khu vực VIII quản lý tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Đơn vị đã làm thủ tục cho gần 208.000 tờ khai của 3.376 doanh nghiệp (tăng lần lượt 27% và 35% so với cùng kỳ năm 2025); kim ngạch XNK đạt gần 37,5 tỷ USD (tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025); thu NSNN đạt 14.106 tỷ đồng (tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025).

Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn thu từ một số mặt hàng truyền thống biến động, yêu cầu đặt ra với các đơn vị hải quan không chỉ là duy trì nguồn thu hiện có, mà còn phải mở rộng đối tượng làm thủ tục, tạo điều kiện để các dự án đầu tư mới sớm phát sinh hoạt động XNK.

Tại Đội Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, việc thay đổi cách tiếp cận doanh nghiệp được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Đội trưởng Đội Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, nguồn thu truyền thống của đơn vị chịu tác động đáng kể khi mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, vốn chiếm gần 50% số thu ngân sách, giảm sâu từ cuối tháng 3/2026. Đơn vị chuyển hướng từ chờ doanh nghiệp đến làm thủ tục sang chủ động tìm kiếm, tiếp cận và hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ khi có nhu cầu đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Với các chủ đầu tư mới, cán bộ hải quan trực tiếp làm việc để nắm bắt kế hoạch, nhu cầu XNK, hướng dẫn quy định và thủ tục liên quan ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động, công chức chuyên quản chủ động tư vấn, cảnh báo những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, nhất là các quy định về quản lý nguyên liệu miễn thuế, xây dựng định mức thực tế sản xuất và quyết toán hàng gia công. Đáng chú ý, mô hình “1 doanh nghiệp - 1 công chức - 1 lãnh đạo phụ trách” được Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai triển khai nhằm xác định rõ đầu mối hỗ trợ, tăng trách nhiệm theo dõi và xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai tăng cường đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục XNK.

Nhờ đó, với địa bàn quản lý trải rộng trên 26 phường, xã, cùng 6 KCN, 4 CCN và gần 100 địa điểm kiểm tra tại chân công trình, đơn vị vẫn đảm bảo bám sát địa bàn, nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp và từng bước mở rộng đối tượng làm thủ tục XNK, tạo thêm nguồn thu từ các doanh nghiệp mới. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2026, Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai làm thủ tục cho 713 doanh nghiệp, với hơn 94.000 tờ khai, kim ngạch đạt trên 12 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp tăng 21%, số tờ khai tăng 46% và kim ngạch tăng 46%. Đáng chú ý, có 227 doanh nghiệp mới được thu hút, phát sinh thủ tục hải quan, đóng góp gần 208 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Cùng với Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả đang tập trung khai thác nguồn thu từ các hoạt động XNK trên địa bàn. Bên cạnh duy trì ổn định các mặt hàng truyền thống (than, xi măng, clinker), đơn vị chủ động tiếp cận doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn. Trong số 22 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đến nay, đơn vị đã có 18 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên. Số thu ngân sách đạt 5.869 tỷ đồng (bằng 75% chỉ tiêu được giao, tăng 7% so với năm 2025).

Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông quan.

Ông Ngô Tùng Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII, cho biết: Với quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu được giao, Chi cục Hải quan khu vực VIII đang tập trung nguồn lực, bám sát từng nhiệm vụ, từng địa bàn và từng nguồn thu. Kết quả thực hiện đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026” không chỉ được thể hiện ở số thu ngân sách cuối năm, mà còn ở khả năng mở rộng nguồn thu, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố.