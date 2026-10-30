Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ

Phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) là hướng đi quan trọng để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Với những cơ chế hỗ trợ đồng bộ, thành phố Quảng Ninh đang từng bước mở rộng lực lượng doanh nghiệp KHCN, tạo động lực cho đổi mới mô hình tăng trưởng.

Từ năm 2017, Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả được công nhận là doanh nghiệp KHCN. Qua quá trình đầu tư nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp từng bước làm chủ nhiều dòng thiết bị điện công nghệ cao, phục vụ khai thác than và sản xuất điện. Tiêu biểu là máy biến áp phòng nổ công suất đến 1.250kVA, đáp ứng yêu cầu vận hành trong môi trường có khí, bụi nổ tại các mỏ than hầm lò và công trình ngầm; máy biến áp 110kV, công suất đến 63MVA; cùng các dòng máy biến áp phân phối tiết kiệm năng lượng, điện áp đến 35kV, công suất đến 10.000kVA. Tháng 7/2026, Công ty tiếp tục khởi công sản xuất máy biến áp kỹ thuật số 220kV, công suất 250MVA, đánh dấu bước tiến trong nghiên cứu, chế tạo thiết bị điện công suất lớn.

Sản xuất các thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả.

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty, cho biết: Chúng tôi xác định làm chủ công nghệ là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh. Thời gian tới, Công ty tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển các dòng máy biến áp công suất lớn, thiết bị điện thông minh, tiết kiệm năng lượng, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và mở rộng thị trường.

Với việc làm chủ quy trình thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống băng tải kín, băng tải ống, máy rót than và thiết bị chuyển tải vật liệu rời, đạt năng suất 800-1.500 tấn/giờ, Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam (COLAVI) cũng vừa được Sở KH&CN trao giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN trong tháng 9 năm nay. Bình quân mỗi năm, doanh nghiệp này dành 2,21% doanh thu thuần cho hoạt động KHCN, với doanh thu đạt trên 650 tỷ đồng/năm.

Đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D) gồm 36 nhân sự chuyên trách là nền tảng để doanh nghiệp cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các giải pháp kỹ thuật. Từng được trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia, COLAVI tiếp tục đặt trọng tâm vào nghiên cứu, làm chủ công nghệ và tối ưu hóa sản xuất.

Theo ông Phạm Hữu Trình, Tổng Giám đốc Công ty, việc được công nhận là doanh nghiệp KHCN đã tạo thêm động lực để doanh nghiệp nâng cao năng suất, gia tăng giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường.

Lãnh đạo Sở KH&CN trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN cho Công ty COLAVI.

Xác định doanh nghiệp KHCN là trung tâm của hoạt động đổi mới sáng tạo, Quảng Ninh đã và đang chú trọng tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp có tiềm năng hoàn thiện hồ sơ công nhận danh hiệu này. Đồng thời, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức KHCN, hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu, ứng dụng đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Thành phố cũng tích cực khuyến khích doanh nghiệp chủ động dành nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Quảng Ninh có thêm 6 doanh nghiệp KHCN, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố lên 41 doanh nghiệp. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, mỗi năm có ít nhất 7 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp KHCN. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Quảng Ninh sẽ tiếp tục rà soát, phát hiện các doanh nghiệp có tiềm năng, hỗ trợ hoàn thiện điều kiện công nhận và tạo thuận lợi để tiếp cận nguồn vốn, nhân lực chất lượng cao, thành tựu công nghệ mới.

Quan trọng hơn, việc phát triển doanh nghiệp KHCN cần gắn với hiệu quả nghiên cứu, năng lực thương mại hóa và giá trị thực tế của sản phẩm. Khi doanh nghiệp chủ động làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố.