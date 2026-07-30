Quảng Ninh khởi công sản xuất máy biến áp 220kV-250MVA kỹ thuật số

Sáng 30/7, tại phường Quang Hanh, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (VEE) tổ chức Lễ khởi công sản xuất máy biến áp 220kV-250MVA kỹ thuật số.

Lễ cắt băng khởi công sản xuất máy biến áp 220kV-250MVA kỹ thuật số tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (VEE).

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực của VEE trong nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy biến áp công suất lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, góp phần từng bước làm chủ công nghệ thiết bị điện phục vụ hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Trước thời điểm khởi công, doanh nghiệp đã ký kết 5 hợp đồng cung cấp máy biến áp 220kV cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, khẳng định năng lực sản xuất và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Tại buổi lễ, đại diện các sở, ngành, đối tác và doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi động dây chuyền sản xuất máy biến áp 220kV kỹ thuật số và tham quan nhà máy.

Là doanh nghiệp khoa học và công nghệ của Quảng Ninh, VEE đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ cao. Việc triển khai dự án không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thiết bị điện công nghệ cao mà còn tăng năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp điện Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.