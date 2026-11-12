Đặc khu Vân Đồn tổ chức dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 64 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Ngọc Vừng

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thăm đảo Ngọc Vừng (12/11/1962 - 12/11/2026), đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ đặc khu Vân Đồn do đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu, làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, cán bộ và nhân dân thôn Ngọc Vừng đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cây đa do Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng trong chuyến thăm đảo Ngọc Vừng năm 1962.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời ôn lại dấu mốc lịch sử ngày 12/11/1962, khi Bác cùng một số đồng chí lãnh đạo Trung ương đến thăm quân và dân đảo Ngọc Vừng.

Chuyến thăm của Bác diễn ra trong bối cảnh miền Bắc đang tập trung khôi phục, phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, xây dựng hậu phương vững chắc. Tại hòn đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược quan trọng, Người đã ân cần thăm hỏi đời sống, công việc của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; căn dặn quân và dân tích cực tăng gia sản xuất, trồng lúa, trồng khoai, trồng cây, đánh bắt hải sản; quan tâm chăm sóc sức khỏe, tổ chức dạy học cho các cháu, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu, cùng các đồng chí trong đoàn dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Ngọc Vừng.

Đặc biệt, Bác nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa bộ đội và nhân dân: “Bộ đội phải giúp đỡ nhân dân sản xuất, xây dựng hợp tác xã; nhân dân phải giúp đỡ bộ đội chiến đấu và phục vụ chiến đấu”. Trước khi rời đảo, Người đã trồng một cây đa lưu niệm. Những hình ảnh và lời căn dặn ân tình của Bác đã trở thành dấu ấn thiêng liêng, được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Ngọc Vừng trân trọng gìn giữ.

Sau 64 năm, tình cảm và những lời dạy của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành nguồn động lực để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đặc khu Vân Đồn tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đại biểu cùng ôn lại sự kiện lịch sử Bác Hồ ra thăm quân và dân đảo Ngọc Vừng ngày 12/11/1962.