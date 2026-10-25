Đặc khu Vân Đồn tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị

Sáng 25/10, đặc khu Vân Đồn tổ chức chương trình tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị và các khu dân cư trên địa bàn. Chương trình thu hút gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân các thôn, khu phố trên địa bàn tham gia.

Quang cảnh chương trình ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị và các khu dân cư trên địa bàn đặc khu Vân Đồn.

Với tinh thần trách nhiệm, tích cực chung tay bảo vệ môi trường, các lực lượng đã tham gia thu gom rác thải, vệ sinh đường phố, khu vực công cộng và các khu dân cư, góp phần cải thiện cảnh quan, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân trực tiếp tham gia chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, đặc khu tổ chức gian hàng “đổi rác lấy quà” nhằm khuyến khích người dân thu gom, phân loại rác thải, từng bước hình thành thói quen tái sử dụng, tái chế các loại rác có thể thu hồi. Hoạt động tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là các em học sinh, qua đó lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực hằng ngày.

Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn tham quan gian hàng "đổi rác lấy quà".

Người dân đổi rác lấy quà tặng.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan đô thị và khu dân cư. Qua đó, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng môi trường sống, hướng tới phát triển đặc khu Vân Đồn xanh, sạch, đẹp và bền vững.

Các lực lượng tham gia dọn rác tại khu vực Trụ sở HĐND - UBND đặc khu Vân Đồn.