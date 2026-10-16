Vân Đồn “nước rút” giải ngân vốn đầu tư công

Hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, đặc khu Vân Đồn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đầu tư công. Với tỷ lệ giải ngân gần 73% kế hoạch vốn sau điều chỉnh, địa phương quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2026.

Những ngày giữa tháng 10, trên công trường Dự án đầu tư xây dựng chợ Cái Rồng, gần 50 kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục, từ đổ sàn tầng 2 nhà chợ chính đến các công trình phụ trợ. Các tổ đội được tổ chức đồng bộ, tranh thủ từng ngày để bù đắp khối lượng chậm tiến độ.

Chợ Cái Rồng, đặc khu Vân Đồn đang được triển khai thi công tích cực.

Với tổng mức đầu tư 147 tỷ đồng, chợ Cái Rồng là công trình hạ tầng thương mại quan trọng của đặc khu Vân Đồn. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân, góp phần hoàn thiện hạ tầng dịch vụ, thương mại khu vực trung tâm đặc khu.

Trước đó, dự án gặp khó khăn do thiếu nguồn đất đắp nền, ảnh hưởng tiến độ. Sau khi điểm nghẽn được tháo gỡ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Vân Đồn yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức lại các mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ.

Theo kế hoạch, nhà thầu sẽ bổ sung khoảng 40 công nhân, nâng tổng số lao động trên công trường lên khoảng 90 người; đồng thời tăng ca, tăng kíp, thi công ban đêm đối với những hạng mục đủ điều kiện. Mục tiêu là bù đắp khối lượng chậm, bảo đảm chất lượng và cơ bản hoàn thành công trình trong tháng 1/2027.

Anh Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy phó công trường Dự án chợ Cái Rồng, cho biết sau khi nguồn đất đắp được bảo đảm, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Việc tăng thêm nhân công và tăng ca, tăng kíp sẽ được triển khai ngay trong những ngày tới.

Không chỉ tại chợ Cái Rồng, đợt thi đua “90 ngày đêm” đang được cụ thể hóa trên các công trường đầu tư công của đặc khu Vân Đồn. Các công trình trọng điểm được ưu tiên tập trung nguồn lực, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyến đường gom đường trục chính khu đô thị Cái Rồng, đặc khu Vân Đồn đang được khẩn trương hoàn thiện.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công sau điều chỉnh của đặc khu Vân Đồn hơn 2.082 tỷ đồng, phân bổ cho 78 dự án, gồm 15 dự án hoàn thành, 31 dự án chuyển tiếp và 32 dự án khởi công mới. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo dư địa thu hút đầu tư. Đến nay, Vân Đồn đã giải ngân 1.518 tỷ đồng, đạt 83,05% kế hoạch vốn đầu năm và 72,89% kế hoạch sau điều chỉnh, gấp 2,84 lần cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vốn kế hoạch năm 2026 giải ngân gần 1.456 tỷ đồng, đạt 72,64%; vốn kéo dài từ năm trước giải ngân hơn 62 tỷ đồng, đạt 79,32%.

Kết quả trên cho thấy tiến độ đầu tư công của đặc khu có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để hoàn thành 100% kế hoạch sau điều chỉnh, Vân Đồn còn phải giải ngân khoảng 564,5 tỷ đồng trong thời gian còn lại của năm, đòi hỏi các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục tăng tốc và xử lý dứt điểm những phần việc còn tồn đọng.

Ông Trần Quốc Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Vân Đồn, cho biết: Hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm”, Ban yêu cầu các nhà thầu rà soát tiến độ từng dự án, gói thầu, xây dựng kế hoạch thi công, giải ngân theo tuần. Những công trình đã có mặt bằng phải tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng khối lượng; đồng thời đẩy nhanh nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, bảo đảm khối lượng hoàn thành được giải ngân kịp thời.

Thời tiết hanh khô những tháng cuối năm cùng với việc nhiều dự án cơ bản tháo gỡ được vướng mắc về mặt bằng đang tạo điều kiện để các công trình tổ chức thi công đồng loạt, liên tục. Đây là thời điểm Vân Đồn cần phát huy tối đa lợi thế, tập trung nguồn lực, rõ người, rõ việc, quyết liệt tháo gỡ từng điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2026.

Với hơn 564 tỷ đồng vốn còn phải giải ngân, chặng nước rút cuối năm đang đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.