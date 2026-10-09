Đặc khu Vân Đồn hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026

Ngày 9/10, UBND đặc khu Vân Đồn tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) năm 2026. Hội nghị được kết hợp lồng ghép triển khai 30 ngày cao điểm học tập Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND đặc khu đã phát động 30 ngày cao điểm học tập Bộ học liệu đa phương tiện "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" (bắt đầu từ ngày 12/10/2026) với các nội dung trọng tâm là mục tiêu đạt được gồm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị và toàn bộ thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng hoàn thành khóa học, đạt bài sát hạch từ 70% trở lên và nhận chứng nhận.

Lộ trình thực hiện: Từ ngày 9-11/10: Vận hành thử, đăng nhập, kích hoạt tài khoản; từ ngày 12-10/11: Học chính thức (số liệu tổng hợp 5 ngày/lần từ ngày 15/10); trước ngày 26/10: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hoàn thành khóa học; trước ngày 11/11: 100% đối tượng hoàn thành (bổ sung muộn nhất trước ngày 18/11).

Lãnh đạo UBND đặc khu yêu cầu: Trưởng các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu học trước, trực tiếp đôn đốc, bố trí thời gian cho cán bộ, công chức tham gia. Phát huy lực lượng nòng cốt là các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng hoàn thành khóa học để lan tỏa, hướng dẫn nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bắt tay ngay vào học tập, quyết tâm hoàn thành xuất sắc 30 ngày cao điểm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW, xây dựng đặc khu Vân Đồn ngày càng hiện đại, thông minh, phát triển bền vững.