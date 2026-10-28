Đăng ký thông tin đề nghị tháo gỡ khó khăn giải quyết TTHC về đất đai trên địa bàn thành phố

Văn phòng UBND TP Quảng Ninh vừa ban hành Thông báo số 480/TB-VP.UBND về Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17/7/2026, giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng, rà soát quỹ đất công ích và cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận tại buổi làm việc ngày 21/10/2026. Ảnh Cao Quỳnh

Ngày 21/10/2026, tại Trụ sở UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17/7/2026 về giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng, rà soát quỹ đất công ích và cắt giảm thời gian giải quyết TTHC về đất đai.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương.

Đối với Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu: Chấn chỉnh trách nhiệm công vụ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, từ chối tiếp nhận, hướng dẫn thiếu hoặc tự ý đặt thêm điều kiện trái quy định; hoàn thành trước ngày 5/11/2026. Rà soát hồ sơ đất đai, thống kê trường hợp chưa đăng ký đất đai, chưa cấp GCN lần đầu, hồ sơ tồn đọng, quá hạn, vướng mắc; xây dựng kế hoạch chuyên đề, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 5/11/2026. Hồ sơ đủ điều kiện phải giải quyết ngay.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, đôn đốc địa phương giải quyết hồ sơ tồn đọng; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Thuế thành phố rà soát toàn bộ quy trình; xây dựng phương án cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC về đất đai, khắc phục lỗi kết nối hệ thống, không yêu cầu nộp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu.

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Tổ công tác lưu động rà soát hồ sơ quá hạn, chấn chỉnh tình trạng trả hồ sơ để nộp lại nhằm né quá hạn; báo cáo trước ngày 5/11/2026. Công khai đường dẫn tiếp nhận phản ánh, đăng ký hỗ trợ TTHC đất đai trước ngày 30/10/2026.

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