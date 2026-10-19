Tháo gỡ vướng mắc đất đai tại khu tái định cư Hà Lùng

Sau gần 20 năm di dời để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án mỏ đá vôi, hơn 32 hộ dân tại khu tái định cư Hà Lùng, phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh đã từng bước ổn định cuộc sống nơi ở mới. Thế nhưng, niềm mong mỏi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) vẫn chưa thành hiện thực. Trước kiến nghị chính đáng của cử tri, chính quyền địa phương đang tập trung rà soát quy hoạch, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, từng bước tạo cơ sở pháp lý để giải quyết việc cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân.

Gia đình anh Điệp Văn Voòng là một trong những hộ thuộc diện di dời của thôn Hà Lùng xã Sơn Dương (cũ) nay là thôn 11 phường Hoành Bồ. Sau khi nhận đất tái định cư, gia đình anh xây dựng nhà ở và sử dụng ổn định trên tổng diện tích 400m², gồm đất ở và đất vườn. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa được cấp giấy CNQSDĐ.

Việc chưa có “sổ đỏ” không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, mà còn gây khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. Vì vậy, trong nhiều kỳ tiếp xúc cử tri, gia đình anh Voòng cùng các hộ dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị, mong muốn được các cấp có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết để yên tâm ổn định cuộc sống.

Cán bộ địa phương trao đổi, rà soát các vướng mắc về đất đai, quy hoạch với người dân khu tái định cư Hà Lùng, phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh.

Anh Điệp Văn Voòng (thôn 11, phường Hoành Bồ) cho biết: Trước đây, huyện Hoành Bồ cũ đã đồng ý để các hộ dân tự tìm đất tái định cư, đồng thời mua đất lâm nghiệp để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, đến nay, việc sử dụng đất của các hộ dân chưa phù hợp với quy hoạch hiện hành, khiến người dân gặp khó khăn trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai. Chúng tôi mong muốn thành phố và chính quyền địa phương sớm rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, tạo điều kiện để người dân được cấp giấy CNQSDĐ yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài.

Không riêng gia đình anh Điệp Văn Voòng, các hộ dân tại khu tái định cư Hà Lùng đều đang trong tình trạng đã xây dựng nhà ở, sinh sống ổn định nhưng chưa được cấp giấy CNQSDĐ. Khu tái định cư này được phê duyệt quy hoạch từ thời huyện Hoành Bồ, trước khi sáp nhập vào TP Hạ Long cũ. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục và quá trình hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân đã kéo dài nhiều năm.

Khu tái định cư Hà Lùng, phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh nơi các hộ dân đã xây dựng nhà ở, sinh sống ổn định mong mỏi được cấp giấy CNQSDĐ.

Ông Đặng Văn Chương, Bí thư Chi bộ thôn 11, cho biết: Vướng mắc lớn nhất hiện nay là vấn đề quy hoạch, khiến việc cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân tại khu tái định cư Hà Lùng chưa thể thực hiện. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trước kiến nghị của người dân, các cơ quan chức năng của phường đã tập trung rà soát, tìm hướng tháo gỡ. Đến nay, phường đã có quy hoạch phân khu, làm cơ sở để xem xét, tính toán các thủ tục liên quan đến việc cấp giấy CNQSDĐ cho người dân. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết; đặc biệt, HĐND cần tăng cường giám sát để những kiến nghị chính đáng của cử tri sớm được giải quyết thỏa đáng, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Được biết để tạo điều kiện ổn định nơi ở cho các hộ dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án mỏ đá vôi Khối II, từ năm 2018, UBND huyện Hoành Bồ (cũ) đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các điểm dân cư tái định cư. Đến năm 2020, UBND TP Hạ Long (cũ) tiếp tục phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đối với điểm tái định cư thôn Hà Lùng.

Khu vực khai thác mỏ đá vôi Khối II, nơi trước đây các hộ dân thôn Hà Lùng sinh sống gần khu vực mỏ đã di dời đến nơi tái định cư để phục vụ dự án.

Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, các hộ dân đã nhận đất, xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định nhiều năm nay. Tuy nhiên, qua quá trình rà soát, cơ quan chức năng xác định một số thửa đất có hiện trạng sử dụng không còn phù hợp với ranh giới quy hoạch ban đầu; một số công trình, tường rào và phần đất vườn có chồng lấn với ranh giới quy hoạch, dẫn đến việc chưa đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ.

Xác định đây là kiến nghị chính đáng của cử tri, UBND phường Hoành Bồ đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ và từng bước tháo gỡ những vướng mắc để có cơ sở cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ tái định cư theo quy định.

Ông Vũ Hoàng Cường, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Hoành Bồ, cho biết: Phòng đã tham mưu UBND phường rà soát hiện trạng sử dụng đất và các quy hoạch liên quan, đồng thời báo cáo thành phố và các sở, ngành cập nhật vào quy hoạch của thành phố để bảo đảm phù hợp thực tế. Hiện nay, phòng tiếp tục tham mưu triển khai quy hoạch phân khu 15, khu vực Tây Bắc đô thị Hạ Long, trong đó cập nhật đầy đủ hiện trạng sử dụng đất tại khu vực này. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, phường sẽ điều chỉnh quy hoạch chi tiết và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ theo quy định, sớm giải quyết kiến nghị chính đáng của các hộ dân.