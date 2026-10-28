Hoàng Quế: Chuẩn hóa dữ liệu đất đai

Để thực hiện mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu hiện đại, đồng bộ, bền vững, phường Hoàng Quế quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa số hóa dữ liệu đất đai trở thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Theo thống kê, phường Hoàng Quế hiện có 227 tờ bản đồ địa chính với 49.243 thửa đất. Hồ sơ địa chính được lập, chỉnh lý qua nhiều thời kỳ nên thông tin giữa bản đồ, sổ mục kê, hồ sơ lưu trữ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn những điểm chưa thống nhất so với hiện trạng sử dụng đất. Thông tin về diện tích, loại đất và người sử dụng đất tại một số thửa chưa được cập nhật kịp thời khi có biến động. Bên cạnh đó, một số hồ sơ vẫn sử dụng số chứng minh nhân dân cũ, gây khó khăn cho việc đối chiếu, xác thực thông tin nhân thân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Một phần dữ liệu đất đai đã được số hóa của phường Hoàng Quế trên bản đồ.

Thực hiện lộ trình chung về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên cả nước, năm 2025, phường Hoàng Quế tập trung cập nhật dữ liệu đất ở, với 12.636 thửa đất được cập nhật vào hệ thống VNPT iLIS. Năm 2026, địa phương tiếp tục cập nhật, hoàn thiện dữ liệu đối với các nhóm đất còn lại, với 36.607 thửa thuộc phạm vi triển khai. Các công việc gồm thu thập, quét và số hóa hồ sơ; đối chiếu thông tin thửa đất giữa bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác minh thông tin người sử dụng đất. Đối với các thửa chưa được cấp giấy chứng nhận, địa phương thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai theo quy định để bổ sung thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu.

Cán bộ phụ trách cơ sở dữ liệu đất đai của Hoàng Quế đối chiếu, rà soát dữ liệu.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại phường gặp khó do nhiều chủ sử dụng đất đi làm ăn xa, ở địa phương khác hoặc đã qua đời nhưng chưa hoàn tất thủ tục thừa kế. Trong khi đó, lĩnh vực địa chính, nông nghiệp và môi trường chỉ có 4 cán bộ, phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nên chỉ bố trí được 1 người phụ trách dữ liệu đất đai. Việc kiện toàn khu phố cũng cần thời gian để trưởng khu phố mới nắm địa bàn, được hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp xác minh thông tin.

Giải quyết những khó khăn đặt ra, Đảng ủy, UBND phường huy động cả hệ thống chính trị tham gia thu thập, rà soát, hoàn thiện hồ sơ đất đai. Công an phường đối soát dữ liệu dân cư; cán bộ, giáo viên hỗ trợ quét hồ sơ, nhập liệu; đoàn viên thanh niên và lực lượng khu phố rà soát thông tin tại các hộ dân. Đồng thời, phường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 1 đối chiếu dữ liệu biến động, bổ sung thông tin còn thiếu về vị trí, ranh giới và thuộc tính thửa đất.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Hoàng Quế phối hợp với khu Lâm Xá 1 thu thập dữ liệu đất đai, tháng 8/2026.

Tính đến ngày 20/10/2026, Hoàng Quế đã hoàn thành thu thập và bàn giao tất cả hồ sơ cho đơn vị tư vấn. Trên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai VNPT-iLIS, 35.836 thửa đã được hoàn thiện, đạt 72,77%; trong đó, 34.399 thửa thuộc Nhóm 1 bằng 69,86%, đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Bà Vũ Thị Thương, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Hoàng Quế, cho biết phường đang tập trung làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, khắc phục sai lệch thông tin cá nhân, ranh giới thửa đất và lỗi kỹ thuật. Phường phối hợp với các đơn vị liên quan, phấn đấu hoàn thiện dữ liệu 100% thửa đất trong thời gian sớm nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.