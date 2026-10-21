Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai

Chiều 21/10, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã nghe báo cáo về công tác giải quyết, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai và thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND (ngày 17/7/2026) của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tập trung giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và giải quyết TTHC về đất đai.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Thực hiện giải quyết, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC lĩnh vực đất đai, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức và cá nhân. Công tác kiểm soát, giải quyết TTHC đất đai được thực hiện gắn với việc cập nhật quy định pháp luật, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số. Việc kết nối liên thông với phần mềm VNPT iLIS và cơ quan Thuế được triển khai theo lộ trình, phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, 100% TTHC lĩnh vực đất đai được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính; phê duyệt danh mục TTHC và phương án đơn giản hoá các TTHC đặc thù trong lĩnh vực đất đai với 100% TTHC được đơn giản hoá thành phần hồ sơ, tái cấu trúc quy trình, đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu điện tử; tổ chức giải quyết TTHC lưu động hỗ trợ lĩnh vực đất đai tại 8 địa phương...

Thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND, các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức quán triệt đến người thi hành công vụ. Đặc biệt, nghiêm cấm: Né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ trái quy định; trả lời người dân không bằng văn bản hoặc không có căn cứ pháp lý; gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tích cực giải quyết hồ sơ tồn đọng, vướng mắc kéo dài; thường xuyên, kịp thời phúc đáp về các vướng mắc trong giải quyết TTHC; tuyên truyền, vận động tổng hợp các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thực hiện đăng ký đất đai lần đầu...

Lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và giải quyết TTHC về đất đai; tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 12/CT-UBND.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố giao cho các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra về công tác quản lý đất công ích trên địa bàn; tổ chức hội thảo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về đất đai cho cán bộ, công chức; kiện toàn tổ công tác hỗ trợ lưu động trong thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, cũng như khơi thông nguồn lực của địa phương.