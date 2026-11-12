Đất đá sạt lở trên đường Trần Phú khiến một phụ nữ bị thương

Sáng sớm 12-11, một phụ nữ đi xe máy trên đường Trần Phú (đoạn dốc di tích biệt thự Cầu Đá, phường Nha Trang) đã tông vào đống đất đá từ núi sạt lở xuống mặt đường, khiến người này phải nhập viện chữa trị.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1992, trú tại phường Nam Nha Trang) trên đường đi làm, khi đến đoạn đường trên thì tông vào đống đất đá sạt lở từ núi tràn xuống đường. Nhận được tin báo, xe cấp cứu đã có mặt, đưa chị H. đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa chữa trị.

Theo chính quyền địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc trời còn tối, mặt đường trơn trượt khiến nạn nhân không kịp phanh, dẫn đến tai nạn. Sau khi được thăm khám, hiện tình trạng sức khỏe nạn nhân ổn định. Các lực lượng của phường Nha Trang đang khẩn trương dọn dẹp đất đá tại khu vực sạt lở, giải phóng mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông.