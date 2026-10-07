Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary thăm và làm việc tại Quảng Ninh

Ngày 7/10, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary do đồng chí Thurmer Gyula, Chủ tịch Đảng, làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Hồng Dương tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary.

Đoàn đã đến thăm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, tìm hiểu tiềm năng về du lịch của thành phố Quảng Ninh và trao đổi tình hình phát triển kinh tế - xã hội; các nội dung thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Hồng Dương thay mặt lãnh đạo thành phố Quảng Ninh, chào mừng đồng chí Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary và Đoàn công tác tới thăm thành phố.

Hai bên trao đổi, tìm hiểu về tình hình kinh tế, xã hội của Quảng Ninh và Hungary.

Đồng chí cũng đã giới thiệu về một số nét cơ bản và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh trong thời gian qua. Đặc biệt, từ ngày 1/9, Quảng Ninh trở thành thành phố, là địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của khu vực phía Bắc Việt Nam. Thành phố Quảng Ninh coi trọng việc tăng cường giao lưu, hợp tác, thúc đẩy mở rộng quan hệ với các địa phương và đối tác tại Hungary, nhất là trong các lĩnh vực: Công nghệ cao, công nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất và chế biến, năng lượng sạch, công nghệ môi trường; quảng bá du lịch; thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Hồng Dương tặng Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary tranh thêu Vịnh Hạ Long.

Đồng chí Thurmer Gyula, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, đồng thời đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và vị thế ngày càng quan trọng của địa phương. Đồng chí khẳng định mong muốn tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Công nhân Hungary với Đảng bộ thành phố Quảng Ninh, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo.