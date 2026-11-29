Quảng Ninh có 2 thí sinh vào chung kết toàn quốc Cuộc thi “Hát ca khúc tiếng Trung năm 2026”

Theo thông tin từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Cuộc thi "Hát ca khúc tiếng Trung năm 2026" đã chọn ra 17 gương mặt xuất sắc lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Trong danh sách này, Quảng Ninh có 2 đại diện.

Thí sinh Phạm Huy Anh hát tại đêm chung kết miền Bắc.

Trước đó, trong các ngày 24, 26 và 28/ 11, Hội đồng Giám khảo của Cuộc thi đã tiến hành chấm tiết mục dự thi của các thí sinh vòng chung khảo lần lượt ở các khu vực miền Trung, miền Nam và miền Bắc. Sau khi Ban Tổ chức rà soát bảng điểm, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 17 thí sinh tiến vào Chung kết toàn quốc. Trong đó, khu vực miền Bắc có 10 thí sinh, khu vực miền Trung có 3 thí sinh và khu vực miền Nam có 4 thí sinh.

Danh sách 17 thí sinh lọt vào vòng chung kết toàn quốc.

Quảng Ninh có 2 ca sĩ lọt vào danh sách này là Phạm Huy Anh, giáo viên Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh và Cao Thị Phương Mai, Đoàn văn công Quân chủng Hải quân.

Cao Thị Phương Mai biểu diễn tại đêm chung kết miền Bắc.

Tại đêm chung kết miền Bắc tổ chức tại Quảng Ninh, thí sinh Phạm Huy Anh mang đến màu sắc trẻ trung, sôi nổi qua ca khúc "Đại Thiên Bồng". Thí sinh Cao Thị Phương Mai thể hiện ca khúc mang âm hưởng cổ phong sâu lắng "Khúc tư hồng đậu".

Cao Thị Phương Mai sinh năm 1997, đến từ phường Quảng Yên, từng giành vị trí á quân Hội thi Giọng hát hay trên sóng Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh năm 2025.

Theo kế hoạch, đêm chung kết và trao giải sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 8/12 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.